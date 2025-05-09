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СБУ впервые разоблачила агентурную сеть разведки Венгрии: задержаны два агента

Киев • УНН

 • 456 просмотра

СБУ впервые разоблачила сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила на Закарпатье. Задержаны два агента, собиравшие данные об обороне региона и настроениях населения.

СБУ впервые разоблачила агентурную сеть разведки Венгрии: задержаны два агента

Служба безопасности Украины сообщила, что впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила против нашего государства. На Закарпатье задержаны два агента из сети венгерской спецслужбы, проинформировали в СБУ, пишет УНН.

Служба безопасности впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность в ущерб нашему государству

- сообщили в СБУ.

Задачей этого центра, как отметили в украинской спецслужбе, был "сбор информации о военной защищенности Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона, а также изучение общественно-политических взглядов местных жителей: в частности, сценариев их поведения, если на территорию региона зайдут венгерские войска".

По результатам комплексных мероприятий на Закарпатье СБУ задержала двух агентов из сети венгерской спецслужбы

- указали в СБУ.

Как установило расследование, "куратором обоих фигурантов был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии, чья личность уже идентифицирована Службой безопасности".

Первый фигурант

По данным СБУ, "одним из его агентов был 40-летний бывший военный из Береговского района, которого иностранцы завербовали и перевели в "режим ожидания" еще в 2021 году". По данным контрразведки и следователей СБУ, куратор "активировал" этого агента в сентябре 2024 года.

Задача

"Тогда предатель получил задание: изучить настроения местного населения и получить такую информацию: какая будет реакция военных и гражданского населения Закарпатья, если в область войдет миротворческий контингент, в частности венгерские военные; какое военное снаряжение и вооружение можно приобрести на черном рынке Закарпатья; какая ситуация с миграцией венгерского населения в регионе; какие военные силы расположены на Закарпатье, много ли транспорта и боевых машин; насколько укомплектованы правоохранительные органы и какова их численность и т.д.", - рассказали в СБУ.

Как сообщили в спецслужбе, задокументировано, что после этого агент лично разведывал размещение Сил обороны и координаты зенитно-ракетных комплексов С-300 в регионе.

"После сбора разведданных он выехал в Венгрию, чтобы отчитаться перед куратором", - сообщили в СБУ, указав, что для пересечения границы предатель оформил справку смотрителя за больным отцом, который нуждается в лечении в иностранных учреждениях.

По материалам дела, во время встречи венгерский разведчик передал агенту наличные средства, которые предусматривались на выполнение поставленных задач. В том числе предатель подыскивал сеть информаторов. СБУ установила, что резидент пытался завербовать как минимум двух человек.

Формируя агентурную сеть, иностранная разведка надеялась расширить диапазон сбора информации, включая получение данных из прифронтовых и фронтовых регионов

- указали в СБУ.

В марте этого года контрразведка СБУ, как сообщается, задокументировала вторую встречу агента с куратором. На этот раз, по данным украинской спецслужбы, он получил телефон со специальным программным обеспечением для законспирированной связи.

Среди новых задач предателя, как отметили в СБУ, "было выявление служебных авто, которые принадлежат представителям Сил безопасности и обороны в Закарпатской области". "Кроме того, резидент должен был находить и передавать венгерской спецслужбе данные о потерях ВСУ на войне и актуальные события с линии фронта, и уже подобрал соответствующий контакт в Силах обороны", - продолжали в СБУ.

Еще одна фигурантка

Еще одна задержанная - бывшая военнослужащая Сил безопасности и обороны Украины, которая уволилась из подразделения в 2025 году. По имеющейся информации, среди ее задач было информирование венгерской спецслужбы о наличии самолетов и вертолетов в Закарпатской области, а также об оборонных системах воинской части, где она проходила службу

- сообщили в СБУ.

Контрразведка СБУ, как указано, "задокументировала каждый шаг венгерской агентуры и задержала фигурантов по местам жительства". Во время обыска у них, как отмечается, изъяты телефоны и другие вещественные доказательства подрывной деятельности.

Подозрение

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Сейчас продолжаются комплексные меры для привлечения к ответственности всех участников агентурной сети венгерской разведки.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКриминал и ЧП
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