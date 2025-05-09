Увидели "шпионов": Венгрия заявила о высылке двух человек, работавших "под прикрытием" в посольстве Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о высылке из Венгрии двух человек, которые якобы работали под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште, из-за якобы шпионажа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telex.

Детали

После того, как Сийярто прокомментировал раскрытие венгерской шпионской сети в Украине, назвав это частью безосновательной "антивенгерской пропаганды", последовало заявление о высылке двух человек из Венгрии сегодня.

По информации издания, Сийярто заявил, что "сегодня из Венгрии выдворили двух шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште".

"Соответствующее решение было передано послу Украины в Будапеште в последние несколько минут", - отмечено в публикации.

Напомним

9 мая СБУ сообщила о раскрытии агентурной сети венгерской военной разведки на Закарпатье. Отмечается, что шпионы следили за военными базами и отслеживали настроения в венгерской общине на Закарпатье. Вся информация передавалась венгерскому военному связному.

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении в госизмене. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.