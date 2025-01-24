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Британія змінює правила через російський корабель-шпигун у своїх водах

Британія змінює правила через російський корабель-шпигун у своїх водах

Київ • УНН

 • 35285 перегляди

Міністр оборони Британії повідомив про посилення реакції на російське судно "Янтар", помічене в Ла-Манші. Британія розгорне систему ШІ та змінить правила ведення бойових дій для захисту підводної інфраструктури.

Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі заявив, що російське судно-шпигун "Янтар", яке нещодавно було помічене у Ла-Манші, фіксувалося в англійських водах і раніше. Це відбулося у листопаді минулого року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За інформацією Reuters, Лондон стверджує, що російський корабель "Янтар", який увійшов у британські води у понеділок, використовувався для розвідки та картографування критичної інфраструктури на морському дні.

Королівський флот відстежував судно протягом двох днів, поки воно не увійшло у води Нідерландів.

Тепер британська сторона, яка протягом останніх днів спостерігала за російським розвідувальним кораблем у Ла-Манші, посилить реакцію на секретні операції суден та літаків рф, щоб захистити свої підводні кабелі.

Ми не будемо ухилятися від рішучих дій для захисту Британії. Ми посилюємо нашу відповідь, щоб гарантувати, що російські кораблі та літаки не можуть працювати в таємниці поблизу території Великої Британії чи НАТО

- сказав Джон Хілі, міністр оборони Великої Британії.

Відповідна заява пролунала на тлі занепокоєння щодо можливого саботажу силових кабелів, телекомунікаційних ліній і газопроводів після серії збоїв у Балтійському морі, що почастішали після широкомасштабної військової агресії росії проти України у 2022 році.

Британія вирішила надіслати морські патрульні та літаки спостереження, щоб допомогти зусиллям НАТО у захисті кабелів у Балтійському морі, сказав Джон Хілі.

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Він додав, що британська сторона також розгорне передову систему ШІ (штучного інтелекту) для захисту підводної інфраструктури.

За словами Джона Хілі, російське судно "Янтар" уже "ловили" в британських водах у листопаді 2024 року, коли цей корабель блукав над кабелями.

Глава Міноборони Британії повідомив парламенту, що враховуючи діяльність "Янтаря", він змінив правила ведення бойових дій, щоб дозволити кораблям Королівського флоту підходити ближче та краще відслідковувати це судно.

Крім того, він дозволив підводному човну Королівського флоту піднятися поблизу "Янтаря", демонструючі захід стримування.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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