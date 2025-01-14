Пошкодження кабелів у Балтійському морі не може бути випадковістю - комісар ЄС

Новий глава Європейського союзу з цифрових технологій Хенна Вірккунен вважає, що неодноразові пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі не можуть бути випадковими. Цю тему обговорюватимуть на саміті НАТО. Про це УНН повідомляє із посиланням на Bloomberg.

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Вірккунен сказала в інтерв'ю Bloomberg в понеділок, "Це не може бути випадковістю, якщо такі випадки відбуваються багато разів на рік".

Вона також повідомила, що у вівторок офіційні особи ЄС та Організації Північноатлантичного договору зберуться в Гельсінкі разом із лідерами країн, що мають берегові лінії уздовж Балтійського моря, щоб обговорити, "як ми можемо краще запобігати і виявляти подібні інциденти, а також реагувати на них". Саміт спільно проводять Фінляндія та Естонія.

За останні 15 місяців у Балтійському морі було три випадки пошкодження підводних ліній електропередачі, кабелів передачі даних і газопроводу.

У зв'язку з підозрами в диверсіях на підводних кабелях між Фінляндією та Естонією НАТО розширює свої операції зі спостереження в регіоні Балтійського моря, направивши туди два кораблі. Естонія вже направила військовий корабель для патрулювання іншої лінії електропередачі.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, виступаючи в понеділок у Європейському парламенті заявив, що можна зробити ще більше для боротьби з гібридними загрозами, останнім прикладом яких є обриви кабелів. Він також додав, що лідери союзників зроблять подальші кроки. "Ми повинні бути більш стійкими до таких ворожих дій", - сказав він.

Фінська влада веде розслідування щодо нафтового танкера, що входить до російського "тіньового флоту", на предмет того, чи він перерізав електричний кабель між Фінляндією та Естонією.

Раніше

Повідомлялось, що у балтійському морі виявлено пошкодження ще одного силового кабелю зі слідами від якоря. Міністр оборони Швеції підтвердив, що це третій пошкоджений кабель після інциденту з судном Yi Peng 3.

Нагадаємо

У грудні ЄС ухвалив 15-й пакет санкцій, цього разу спрямованих проти тіньового флоту танкерів, які росія використовує для доставки своєї нафти на ринок, щоб обмежити можливості москви обходити існуючі обмежувальні заходи.