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Британия меняет правила из-за российского корабля-шпиона в своих водах

Британия меняет правила из-за российского корабля-шпиона в своих водах

Киев  •  УНН

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Министр обороны Британии сообщил об усилении реакции на российское судно "Янтарь", замеченное в Ла-Манше. Британия развернет систему ИИ и изменит правила ведения боевых действий для защиты подводной инфраструктуры.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что российское судно-шпион "Янтарь", которое недавно было замечено в Ла-Манше, фиксировалось в английских водах и раньше. Это произошло в ноябре прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По информации Reuters, Лондон утверждает, что российский корабль "Янтарь", который вошел в британские воды в понедельник, использовался для разведки и картографирования критической инфраструктуры на морском дне.

Королевский флот отслеживал судно в течение двух дней, пока оно не вошло в воды Нидерландов.

Теперь британская сторона, которая в течение последних дней наблюдала за российским разведывательным кораблем в Ла-Манше, усилит реакцию на секретные операции судов и самолетов рф, чтобы защитить свои подводные кабели.

Мы не будем уклоняться от решительных действий для защиты Британии. Мы усиливаем наш ответ, чтобы гарантировать, что российские корабли и самолеты не могут работать в тайне вблизи территории Великобритании или НАТО

- сказал Джон Хили, министр обороны Великобритании.

Соответствующее заявление прозвучало на фоне беспокойства относительно возможного саботажа силовых кабелей, телекоммуникационных линий и газопроводов после серии сбоев в Балтийском море, участившихся после широкомасштабной военной агрессии россии против Украины в 2022 году.

Великобритания решила направить морские патрульные и самолеты наблюдения, чтобы помочь усилиям НАТО в защите кабелей в Балтийском море, сказал Джон Хили.

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Он добавил, что британская сторона также развернет передовую систему ИИ (искусственного интеллекта) для защиты подводной инфраструктуры.

По словам Джона Хили, российское судно "Янтарь" уже "ловили" в британских водах в ноябре 2024 года, когда этот корабль блуждал над кабелями.

Глава Минобороны Британии сообщил парламенту, что учитывая деятельность "Янтаря", он изменил правила ведения боевых действий, чтобы позволить кораблям Королевского флота подходить ближе и лучше отслеживать это судно.

Кроме того, он позволил подводной лодке Королевского флота подняться вблизи "Янтаря", демонстрируя меру сдерживания.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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