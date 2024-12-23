Российское судно для вывоза войск из Сирии сломалось у берегов Португалии
Киев • УНН
Грузовое судно «Sparta», которое должно было вывезти российское вооружение из Сирии, сломалось в открытом море из-за неисправности двигателя. Российские войска в Сирии должны покинуть страну до февраля 2025 года по требованию местных властей.
Судно, которое должно было вывезти российские войска из Сирии, сломалось в открытом море. Сейчас российский экипаж дрейфует в открытом море возле Португалии, сообщили в ГУР МОУ в понедельник, пишет УНН.
Грузовое судно "Sparta", которое россия отправила для вывоза своего вооружения и техники из Сирии, сломалось во время движения - вышла из строя топливная трубка главного двигателя. Экипаж россиян пытается устранить проблему и дрейфует в открытом море вблизи Португалии
Между тем, по данным ГУР, остатки российского контингента в Сирии завершили стягиваться из отдаленных районов и находятся только в двух местах - на авиабазе в Хмеймиме и военно-морской в Тартусе.
Часть своего вооружения и техники из порта Тартуса россия начала перебрасывать морским путем в Ливию.
Также российские военные в Сирии активно обсуждают якобы требование новых властей арабской республики к москве - полностью вывести свой военный контингент с сирийской территории, в частности с баз в Хмемиме и Тартусе, не позднее 20 февраля 2025 года.
Этот шаг якобы связан со стремлением новой власти в Дамаске добиться снятия международных санкций, указали в ГУР.
Напомним
19 декабря сообщалось, что спутниковые снимки показывают повышенную активность на российских базах Хмеймим и Тартус в Сирии. Зафиксировано массовое перемещение военной техники и транспортных самолетов, что может свидетельствовать о сокращении контингента рф.