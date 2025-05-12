Лидера российской шпионской сети в Британии приговорили к почти 11 годам заключения

Лидера российской шпионской сети, действовавшей в Великобритании и, по данным прокуратуры, осуществлявшей наблюдение в интересах Кремля, в понедельник приговорили лондонским судом почти к 11 годам заключения, а пятерых его сообщников - суммарно примерно к 40 годам. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По информации издания, осужденный 47-летний Орлин Русев получил 10 лет и 8 месяцев заключения. В суде он признал свою вину в сговоре с целью шпионажа в пользу россии.

Трое из группы были признаны виновными в марте после судебного разбирательства, тогда как Руссев, его заместитель Бизер Джамбазов (44 года) и третий мужчина - Иван Стоянов (33 года) - признали свою вину в прошлом году.

Джамбазов получил 10 лет и 2 месяца заключения, его бывшая партнерша Катрин Иванова (33 года) - 9 лет и 8 месяцев.

Ваня Габерова (30 лет) была приговорена к 8 годам заключения, из которых будет вычтен 1 год и 3 месяца, которые она уже провела под стражей.

Ее бывший партнер Тихомир Иванчев (39 лет) получил 8 лет, а Стоянов - 6 лет и 4 месяца, за вычетом времени, уже проведенного под стражей.

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Вина Русева была доказана после того, как полиция обнаружила тысячи сообщений между ним и беглецом Яном Марсалеком - бывшим топ-менеджером компании Wirecard, который координировал действия группы болгарских граждан из-за рубежа.

Судья Николас Хиллиард заявил, что деятельность Русева представляла серьезную угрозу национальной безопасности Великобритании.

Прокуроры заявили, что группа не работала непосредственно на российскую разведку и была преимущественно мотивирована деньгами.

Российское посольство в Лондоне не прокомментировало дело, хотя Кремль всегда отвергал подобные обвинения в шпионаже.

Справочно

Отношения между Великобританией и россией резко ухудшились до уровня времен Холодной войны после начала войны в Украине; Британия обвиняет Россию в попытках сеять "хаос" в Европе.

Адвокат Марсалека в Германии - где его разыскивают как бывшего операционного директора обанкротившейся платежной компании Wirecard - ранее отказался от комментариев.

Его местонахождение неизвестно, но считается, что он находится в россии.

Шпионаж в промышленных масштабах

Прокуроры заявили, что деятельность шпионской сети представляла серьезную угрозу национальной безопасности Британии, тогда как полиция отметила, что группа действовала в "почти промышленных масштабах".

Одной из их операций был план перехвата сигналов мобильной связи на базе Патч - американской военной базе вблизи Штутгарта, где, как считалось, проходили обучение украинские войска по использованию зенитных ракет Patriot.

Основное внимание дела было сосредоточено на тысячах сообщений между Марсалеком и Руссевым, которые содержали недоработанные планы и шутки о российских операциях на британской территории, в частности об отравлении в 2018 году российского двойного агента Сергея Скрипаля.

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В июле 2022 года Марсалек прислал Руссеву селфи, где он был одет в полную военную экипировку с логотипом "Z" - символом вторжения россии в Украину.

Эта пара неоднократно упоминала о ГРУ (российской военной разведке) и других спецслужбах, обсуждала поставки дронов в Россию и оружия в Камерун, а также восхищалась Илоном Маском.

Марсалек и Руссев также обсуждали организацию воздушной эвакуации из Кабула в 2021 году, когда талибы захватили власть в Афганистане.

Напомним

Как ранее писал УНН группа болгар вела наблюдение за американской военной базой в Германии, где проходили подготовку украинские войска. Это была одна из шести шпионских операций, которые они проводили в пользу россии.

Они действовали под руководством Русева, который сам получал инструкции от Марсалека, который использовал вымышленное имя Руперт Тич.