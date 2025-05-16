Британія відправить війська в Україну? Міністр оборони зробив нову заяву
Київ • УНН
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі допустив можливість відправки військ в Україну. Він зробив заяву за підсумками зустрічі з колегами у Римі, але подробиць не повідомив.
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі допускає можливість відправки військ в Україну. Про це повідомляє tg24.sky.it, передає УНН.
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Він зробив заяву за підсумками зустрічі з колегами з Франції, Італії, Польщі і Великої Британії у Римі 16 травня. Водночас, міністр утримався від інших коментарів - за його словами, не варто інформувати російського диктатора.
У разі необхідності ми готові відправити війська в Україну разом з іншими учасниками. Я не хотів би надавати додаткові подробиці, тому що я не хотів би інформувати путіна, але є деякі плани, які, однак, повинні залишатися засекреченими
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що міністр оборони Великої Британії закликав союзників України "тиснути на путіна" на тлі невизначеності щодо мирних переговорів у Туреччині.
Також УНН повідомляв, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про необхідність готуватися до перемир'я в Україні.