Британія відправить війська в Україну? Міністр оборони зробив нову заяву

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі допускає можливість відправки військ в Україну. Про це повідомляє tg24.sky.it, передає УНН.

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Він зробив заяву за підсумками зустрічі з колегами з Франції, Італії, Польщі і Великої Британії у Римі 16 травня. Водночас, міністр утримався від інших коментарів - за його словами, не варто інформувати російського диктатора.

У разі необхідності ми готові відправити війська в Україну разом з іншими учасниками. Я не хотів би надавати додаткові подробиці, тому що я не хотів би інформувати путіна, але є деякі плани, які, однак, повинні залишатися засекреченими – заявив Джон Гілі.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що міністр оборони Великої Британії закликав союзників України "тиснути на путіна" на тлі невизначеності щодо мирних переговорів у Туреччині.

Також УНН повідомляв, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про необхідність готуватися до перемир'я в Україні.