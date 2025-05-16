"Готуємось до дня "Х"": Пісторіус закликав готуватися до перемир'я в Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про необхідність припинити вогонь і готуватися до перемир'я. Про це повідомляє tagesschau, передає УНН.

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Після завершення зустрічі з колегами з Франції, Італії, Польщі та Великої Британії в Римі 16 травня, Пісторіус заявив, що Європа і далі продовжить підтримувати Україну – водночас, треба буде готуватися до дня "Х". Йдеться про день, коли це перемир’я здійсніться.

Ми повинні бути готові до дня "Х", коли відбудеться перемир'я — зазначив політик.

Він підкреслив, що не буде вічно часу для переговорів про тривалий мир. Європейці повинні бути готові до діалогу, додав Пісторіус.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що збройні сили країн Європи потребують термінового покращення для відповіді на майбутні кризи. За словами генерала Роберта Брігера пріоритетами є боєприпаси, ППО, мобільність та розвідка.

Також ми повідомляли, що президент Європейської ради Антоніу Кошта та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловили підтримку Президенту України Володимиру Зеленському.