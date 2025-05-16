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Готовимся ко дню "Х": Писториус призвал готовиться к перемирию в Украине

Киев • УНН

 • 740 просмотра

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о необходимости готовиться к перемирию в Украине. Он подчеркнул важность диалога и поддержки Украины.

Готовимся ко дню "Х": Писториус призвал готовиться к перемирию в Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о необходимости прекратить огонь и готовиться к перемирию. Об этом сообщает tagesschau, передает УНН.

Детали

После завершения встречи с коллегами из Франции, Италии, Польши и Великобритании в Риме 16 мая, Писториус заявил, что Европа и дальше продолжит поддерживать Украину – в то же время, надо будет готовиться ко дню "Х". Речь идет о дне, когда это перемирие осуществится.

Мы должны быть готовы ко дню "Х", когда произойдет перемирие

— отметил политик.

Он подчеркнул, что не будет вечно времени для переговоров о длительном мире. Европейцы должны быть готовы к диалогу, добавил Писториус.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что вооруженные силы стран Европы нуждаются в срочном улучшении для ответа на будущие кризисы. По словам генерала Роберта Бригера приоритетами являются боеприпасы, ПВО, мобильность и разведка.

Также мы сообщали, что президент Европейского совета Антониу Кошта и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразили поддержку Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ВойнаполитикаНовости Мира
Европейская комиссия
Европейский совет
Борис Писториус
Франция
Великобритания
Италия
Европа
Германия
Антониу Кошта
Владимир Зеленский
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