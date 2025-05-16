Готовимся ко дню "Х": Писториус призвал готовиться к перемирию в Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о необходимости прекратить огонь и готовиться к перемирию. Об этом сообщает tagesschau, передает УНН.

Детали

После завершения встречи с коллегами из Франции, Италии, Польши и Великобритании в Риме 16 мая, Писториус заявил, что Европа и дальше продолжит поддерживать Украину – в то же время, надо будет готовиться ко дню "Х". Речь идет о дне, когда это перемирие осуществится.

Мы должны быть готовы ко дню "Х", когда произойдет перемирие — отметил политик.

Он подчеркнул, что не будет вечно времени для переговоров о длительном мире. Европейцы должны быть готовы к диалогу, добавил Писториус.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что вооруженные силы стран Европы нуждаются в срочном улучшении для ответа на будущие кризисы. По словам генерала Роберта Бригера приоритетами являются боеприпасы, ПВО, мобильность и разведка.

Также мы сообщали, что президент Европейского совета Антониу Кошта и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразили поддержку Президенту Украины Владимиру Зеленскому.