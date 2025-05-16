Кошта і фон дер Ляєн запевнили президента Зеленського у подальшій підтримці України

$41.470.07
46.380.21
ukenru
Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф
15:59 • 9382 перегляди

Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф

15:31 • 15720 перегляди

Зустріч у Стамбулі: чим завершилися перемовини України і росії та чого варто очікувати

13:30 • 23588 перегляди

На переговорах з рф обговорили обмін полоненими “1000 на 1000” - Умєров

Ексклюзив
13:06 • 37320 перегляди

Чому нове регулювання фармринку в Україні може призвести до дефіциту ліків та розвитку тіньового ринку - думка експертки (ВІДЕО)

11:56 • 38540 перегляди

Зеленський про перемовини в Стамбулі: російські представники навіть не можуть піти на припинення вогню

16 травня, 09:33 • 93128 перегляди

ЄС готує нові санкції проти росії: під ударом "Північний потік", тіньовий флот і банки - фон дер Ляєн

16 травня, 08:56 • 68065 перегляди

Україна у переговорах з ЄС щодо перехідного періоду безвізової торгівлі - Шмигаль

16 травня, 08:43 • 62269 перегляди

Трамп заявив, що зустрінеться з путіним, "щойно ми зможемо це організувати"

15 травня, 15:19 • 159624 перегляди

Зеленський: росія розпочала наступ по всіх напрямках, головний - Сумський

15 травня, 10:37 • 171715 перегляди

Трамп заявив, що його пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочати їх

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
0м/с
93%
746мм
Популярнi новини

Нічна атака рф на Київщину зачепила два райони: показали наслідки

16 травня, 06:30 • 61757 перегляди

Томмі Лі розійшовся зі своєю четвертою дружиною Бріттані Фурлан - ЗМІ

16 травня, 07:26 • 88929 перегляди

У Стамбулі стартують переговори України, США та Туреччини - МЗС

16 травня, 07:49 • 95939 перегляди

Переговори з росіянами у Стамбулі: що відомо станом на 11:00

16 травня, 08:01 • 30631 перегляди

Не жертва Дідді: Джастін Бібер не мав стосунків зі скандальним репером - ЗМІ

16 травня, 09:08 • 67320 перегляди
Публікації

Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф

15:59 • 9510 перегляди

Зустріч у Стамбулі: чим завершилися перемовини України і росії та чого варто очікувати

15:31 • 15780 перегляди

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

15 травня, 16:24 • 264049 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

15 травня, 12:41 • 254980 перегляди

“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

14 травня, 16:34 • 316431 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Хакан Фідан

Фрідріх Мерц

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Туреччина

Стамбул

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Культового актора Тіма Каррі, який бореться із наслідками інсульту, помітили на рідкісній прогулянці у візку

14:52 • 10877 перегляди

Sunday Times оновив рейтинг найбагатших у Британії: лідерство за Гопі Хіндуджа, а Дуа Ліпа - наймолодша власниця статків

13:03 • 11674 перегляди

Не жертва Дідді: Джастін Бібер не мав стосунків зі скандальним репером - ЗМІ

16 травня, 09:08 • 68109 перегляди

Томмі Лі розійшовся зі своєю четвертою дружиною Бріттані Фурлан - ЗМІ

16 травня, 07:26 • 89700 перегляди

Джастін Бібер ледь не збанкрутував: йому довелося продати свій музичний каталог за 200 мільйонів доларів аби виправити положення

15 травня, 14:45 • 84658 перегляди
Актуальне

Північний потік

Telegram

Вибори

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Кошта і фон дер Ляєн запевнили президента Зеленського у подальшій підтримці України

Київ • УНН

 • 696 перегляди

Антоніу Кошта та Урсула фон дер Ляєн запевнили у підтримці України та наголосили на посиленні санкцій проти росії. Це робиться для того, щоб змусити путіна до переговорів про мир.

Кошта і фон дер Ляєн запевнили президента Зеленського у подальшій підтримці України

Президент Європейської ради Антоніу Кошта та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловили підтримку Президенту України Володимиру Зеленському. Вони запевнили, що продовжать санкційний тиск на росію, щоб змусити путіна сісти за стіл переговорів, пише УНН з посиланням на сторінки європейських лідерів в "Х".

Деталі

фон дер Ляєн і я твердо стоїмо з вами, Президенте Зеленський. Нашим найближчим пріоритетом є всеохопне та безумовне припинення вогню

- повідомив Кошта.

Він додав, що європейці посилюють тиск, щоб змусити путіна сісти за стіл переговорів.

Ось чому ми ще більше посилюємо тиск, щоб привести Путіна за стіл переговорів. Ми запроваджуємо жорсткі санкції проти росії, пакет за пакетом

- зазначив глава Євроради.

Він також додав, що Європейський Союз прагне справедливого та міцного миру для України та довгострокової безпеки для всієї Європи.

Урсула фон дер Ляєн також оприлюднила на своїй сторінці в Х повідомлення, в якому висловила підтримку президенту Зеленському.

Європрезидент і я твердо стоїмо з вами, Президенте Зеленскийю Нашим найближчим пріоритетом є повне та безумовне припинення вогню

- написала вона.

Також вона повторила тези кошти про посилення тиску на росію через санкції, щоб змусити путіна піти на переговори про мир.

Ось чому ми ще більше посилюємо тиск, щоб привести Путіна за стіл переговорів. Ми запроваджуємо жорсткі санкції проти Росії, пакет за пакетом. Ми хочемо справедливого та міцного миру для України та міцної безпеки для всієї Європи

- повідомила фон дер Ляєн.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Республіки Молдова Маєю Санду для обговорення шляхів досягнення миру та посилення співпраці. Вони також говорили про енергетичну безпеку та вплив виборів у Європі.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Європейська комісія
Європейська Рада
Майя Санду
Європейський Союз
Європа
Антоніу Кошта
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Молдова
Brent
$65.39
Bitcoin
$104,168.30
S&P 500
$5,924.43
Tesla
$347.41
Газ TTF
$35.41
Золото
$3,186.04
Ethereum
$2,594.86