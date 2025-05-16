Кошта і фон дер Ляєн запевнили президента Зеленського у подальшій підтримці України

Президент Європейської ради Антоніу Кошта та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловили підтримку Президенту України Володимиру Зеленському. Вони запевнили, що продовжать санкційний тиск на росію, щоб змусити путіна сісти за стіл переговорів, пише УНН з посиланням на сторінки європейських лідерів в "Х".

Деталі

фон дер Ляєн і я твердо стоїмо з вами, Президенте Зеленський. Нашим найближчим пріоритетом є всеохопне та безумовне припинення вогню - повідомив Кошта.

Він додав, що європейці посилюють тиск, щоб змусити путіна сісти за стіл переговорів.

Ось чому ми ще більше посилюємо тиск, щоб привести Путіна за стіл переговорів. Ми запроваджуємо жорсткі санкції проти росії, пакет за пакетом - зазначив глава Євроради.

Він також додав, що Європейський Союз прагне справедливого та міцного миру для України та довгострокової безпеки для всієї Європи.

Урсула фон дер Ляєн також оприлюднила на своїй сторінці в Х повідомлення, в якому висловила підтримку президенту Зеленському.

Європрезидент і я твердо стоїмо з вами, Президенте Зеленскийю Нашим найближчим пріоритетом є повне та безумовне припинення вогню - написала вона.

Також вона повторила тези кошти про посилення тиску на росію через санкції, щоб змусити путіна піти на переговори про мир.

Ось чому ми ще більше посилюємо тиск, щоб привести Путіна за стіл переговорів. Ми запроваджуємо жорсткі санкції проти Росії, пакет за пакетом. Ми хочемо справедливого та міцного миру для України та міцної безпеки для всієї Європи - повідомила фон дер Ляєн.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Республіки Молдова Маєю Санду для обговорення шляхів досягнення миру та посилення співпраці. Вони також говорили про енергетичну безпеку та вплив виборів у Європі.