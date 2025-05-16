Зустріч Зеленського та Санду: обговорення миру та євроінтеграції
Київ • УНН
Володимир Зеленський зустрівся з Маєю Санду для обговорення шляхів досягнення миру та посилення співпраці. Також говорили про енергетичну безпеку та вплив виборів у Європі.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президенткою Молдови Маєю Санду. Йшлося про кроки для досягнення сталого миру та посилення двосторонньої співпраці, передає УНН.
Зустрівся з Президенткою Молдови Маєю Санду. Говорили про кроки для досягнення сталого миру та посилення нашої двосторонньої співпраці. Для України зараз пріоритет – повне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Це має дати основу для дипломатії
За словами Президента України, обговорили також енергетичну безпеку, європейську інтеграцію, вплив результатів виборів у Європі на політичні процеси та гібридні загрози з боку росії.
Немає аргументів, щоб не домовитися хоча б про тимчасове припинення вогню - Зеленський15.05.25, 18:28 • 2724 перегляди
Зеленський також подякував Маї Санду та всьому народу Молдови за підтримку України та за готовність надалі рухатися пліч-о-пліч в євроінтеграційному процесі.