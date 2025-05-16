Зустріч Зеленського та Санду: обговорення миру та євроінтеграції

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президенткою Молдови Маєю Санду. Йшлося про кроки для досягнення сталого миру та посилення двосторонньої співпраці, передає УНН.

Зустрівся з Президенткою Молдови Маєю Санду. Говорили про кроки для досягнення сталого миру та посилення нашої двосторонньої співпраці. Для України зараз пріоритет – повне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Це має дати основу для дипломатії - повідомив Зеленський.

За словами Президента України, обговорили також енергетичну безпеку, європейську інтеграцію, вплив результатів виборів у Європі на політичні процеси та гібридні загрози з боку росії.

Немає аргументів, щоб не домовитися хоча б про тимчасове припинення вогню - Зеленський

Зеленський також подякував Маї Санду та всьому народу Молдови за підтримку України та за готовність надалі рухатися пліч-о-пліч в євроінтеграційному процесі.