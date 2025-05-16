Встреча Зеленского и Санду: обсуждение мира и евроинтеграции

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Молдовы Майей Санду. Речь шла о шагах для достижения устойчивого мира и усиления двустороннего сотрудничества, передает УНН.

Встретился с Президентом Молдовы Майей Санду. Говорили о шагах для достижения устойчивого мира и усиления нашего двустороннего сотрудничества. Для Украины сейчас приоритет – полное прекращение огня минимум на 30 дней. Это должно дать основу для дипломатии - сообщил Зеленский.

По словам Президента Украины, обсудили также энергетическую безопасность, европейскую интеграцию, влияние результатов выборов в Европе на политические процессы и гибридные угрозы со стороны россии.

Нет аргументов, чтобы не договориться хотя бы о временном прекращении огня – Зеленский

Зеленский также поблагодарил Майю Санду и весь народ Молдовы за поддержку Украины и за готовность в дальнейшем двигаться бок о бок в евроинтеграционном процессе.