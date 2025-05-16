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Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать
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Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать

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Кошта и фон дер Ляйен заверили президента Зеленского в дальнейшей поддержке Украины

Киев • УНН

 • 150 просмотра

Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен заверили в поддержке Украины и отметили усиление санкций против россии. Это делается для того, чтобы заставить путина к переговорам о мире.

Кошта и фон дер Ляйен заверили президента Зеленского в дальнейшей поддержке Украины

Президент Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразили поддержку Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Они заверили, что продолжат санкционное давление на россию, чтобы заставить путина сесть за стол переговоров, пишет УНН со ссылкой на страницы европейских лидеров в "Х".

Детали

фон дер Ляйен и я твердо стоим с вами, Президент Зеленский. Нашим ближайшим приоритетом является всеобъемлющее и безусловное прекращение огня

- сообщил Кошта.

Он добавил, что европейцы усиливают давление, чтобы заставить путина сесть за стол переговоров.

Вот почему мы еще больше усиливаем давление, чтобы привести Путина за стол переговоров. Мы вводим жесткие санкции против россии, пакет за пакетом

- отметил глава Евросовета.

Он также добавил, что Европейский Союз стремится к справедливому и прочному миру для Украины и долгосрочной безопасности для всей Европы.

Урсула фон дер Ляйен также обнародовала на своей странице в Х сообщение, в котором выразила поддержку президенту Зеленскому.

Европрезидент и я твердо стоим с вами, Президент Зеленскийю Нашим ближайшим приоритетом является полное и безусловное прекращение огня

- написала она.

Также она повторила тезисы кошты об усилении давления на россию через санкции, чтобы заставить путина пойти на переговоры о мире.

Вот почему мы еще больше усиливаем давление, чтобы привести Путина за стол переговоров. Мы вводим жесткие санкции против России, пакет за пакетом. Мы хотим справедливого и прочного мира для Украины и прочной безопасности для всей Европы

- сообщила фон дер Ляйен.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Республики Молдова Майей Санду для обсуждения путей достижения мира и усиления сотрудничества. Они также говорили об энергетической безопасности и влиянии выборов в Европе.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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Европейская комиссия
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