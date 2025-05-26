Великобритания и ЕС вступили в "напряженную борьбу" за оборонное соглашение - Politico

Обе стороны оптимистично настроены найти путь вперед, но пока что, широкомасштабное соглашение о безопасности и обороне, участие Великобритании в совместных с ЕС закупках на миллиарды евро - не гарантировано и еще подлежит согласованию.

Передает УНН со ссылкой на Рolitico.

Детали

ЕС и Великобритания планируют теснее сотрудничать в области обороны. На прошлой неделе в Лондоне президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен появилась вместе с улыбающимся Киром Стармером, чтобы представить масштабное соглашение в рамках миссии британского лидера по "перезагрузке" отношений с ЕС. Но теплые слова на саммите не могут скрыть значительных разногласий в решающем оборонном фонде ЕС, пишет Рolitico.

Контекст

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и премьер Соединенного Королевства Кир Стармер недавно представили широкомасштабное соглашение в контексте "перезагрузки" отношений Великобритания-ЕС. В в перечне договоренностей - расширенный доступ рыболовных судов ЕС к британским водам и ослабление пограничного контроля.

В документе, который был представлен президентом Европейской комиссии задекларировано, что "Великобритания и ЕС несут общую ответственность за безопасность Европы".

Также стороны пообещали более тесную координацию по поддержке Украины. - пишет издание.

Но в ближайшее время могут начаться обсуждения отдельной цены участия Великобритании в совместных закупках в рамках оборонного фонда ЕС, известного как "Действие безопасности для Европы" (SAFE). Его объем - около 150 миллиардов евро. Через этот фонд страны могут брать займы для покупки военной техники.

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Обе стороны будут готовиться к дальнейшим переговорам и заключению отдельного соглашения. Но известно, что 27 стран ЕС еще не согласовали мандат для продвижения следующего этапа переговоров. Правительства этих стран "разделились во мнениях".

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По словам нескольких чиновников в Лондоне и Брюсселе, любые ожидания относительно неминуемой сделки - пока "зыбкие".

Бен Джонс, исследователь европейской внешней политики в Королевском колледже Лондона, назвал партнерство "значительным". Но специалист предупредил, что оно "длинное по принципам и короткое по конкретным обязательствам, особенно в оборонно-промышленной сфере".

Впереди будет много трудных переговоров - подчеркнул эксперт.

В ЕС уже указывают, что следует определить финансовый взнос, который Великобритания "должна будет сделать". Также в Лондоне должны объяснить - как крупные компании, а также мелкие поставщики, в соответствии с будущими договоренностями, будут участвовать в деле.

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Между тем французские чиновники якобы удовлетворены своей победой в отношении прав на рыболовство. По словам французского дипломата, которого цитирует Рolitico, представители его страны вышли из переговоров и теперь "будут пытаться ограничить доступ" к оборонному фонду ЕС.

Еще один комментарий, который передает Рolitico:

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Об этом заявил дипломат ЕС, но добавил, что другие заняли "более прагматичный подход". Почему?

Потому что существует "настоятельность момента" - из-за агрессивной войны рф в Украине, и из-за того, что США отступают от своей роли в защите Европы.

Поэтому, несмотря на препятствия, стоящие перед ними, обе стороны настроены найти путь вперед. На кону - прибыль, принципы и ответственность на фоне серьезных угроз.

Напомним

УНН передавал, что Великобритания и Европейский Союз готовятся к историческому соглашению об обороне и безопасности на фоне глобальных вызовов - вторжения рф в Украину и развертывания кампании шпионажа и саботажа. Соглашение должно обязать стороны "укреплять сотрудничество" для обеспечения быстрого и бесперебойного перемещения военного персонала и материальных средств по всей Европеи.

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