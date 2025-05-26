Велика Британія та ЄС ввійшли у "напружену боротьбу" за оборонну угоду - Рolitico

Обидві сторони оптимістично налаштовані знайти шлях уперед, але поки що, широкомасштабна угода про безпеку та оборону, участь Великої Британії у спільних з ЄС закупівлях на мільярди євро - не гарантована і ще підлягає узгодженю.

Передає УНН із посиланням на Рolitico.

Деталі

ЄС та Велика Британія планують тісніше співпрацювати в галузі оборони. Минулого тижня в Лондоні президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн з'явилася разом із усміхненим Кіром Стармером, щоб представити масштабну угоду в рамках місії британського лідера щодо "перезавантаження" відносин з ЄС. Але теплі слова на саміті не можуть приховати значних розбіжностей у вирішальному оборонному фонді ЄС, пише Рolitico.

Контекст

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр Сполученого Королівства Кір Стармер нещодавно представити широкомасштабну угоду у контексті "перезавантаження" відносин Велика Британія-ЄС. У у переліку домовленостей - розширений доступ рибальських суден ЄС до британських вод та послаблення прикордонного контролю.

У документі, що був представлений президенткою Європейської комісії задекларовано, що "Велика Британія та ЄС несуть спільну відповідальність за безпеку Європи".

Також сторони пообіцяли тіснішу координацію щодо підтримки України. - пише видання.

Але найближчим часом можуть розпочатися обговорення окремої ціни участі Великої Британії у спільних закупівлях у рамках оборонного фонду ЄС, відомого як "Дія безпеки для Європи" (SAFE). Його обсяг - близько 150 мільярдів євро. Через цей фонд країни можуть брати позики для купівлі військової техніки.

Узгодження потребує зусиль, Британія та ЄС мають розбіжності

Обидві сторони готуватимуться до подальших переговорів та укладення окремої угоди. Але відомо, що 27 країн ЄС ще не узгодили мандат для просування наступного етапу переговорів. Уряди цих країн "розділилися в думках".

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За словами кількох чиновників у Лондоні та Брюсселі, будь-які очікування щодо неминучої угоди - наразі "хиткі".

Бен Джонс, дослідник європейської зовнішньої політики в Королівському коледжі Лондона, назвав партнерство "значним". Але фахівець попередив, що воно "довге за принципами і коротке за конкретними зобов'язаннями, особливо в оборонно-промисловій сфері".

Попереду буде багато важких переговорів - наголосив експерт.

У ЄС вже вказують, що слід визначити фінансовий внесок, який Велика Британія "повинна буде зробити". Також у Лондоні мають пояснити - як великі компанії, а також дрібні постачальники, відповідно до майбутніх домовленостей, братимуть участь у справі.

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Тим часом французькі чиновники начебто задоволені своєю перемогою щодо прав на рибальство. За словами французького дипломата, якого цитує Рolitico, представники його країни вийшли з переговорів і тепер "намагатимуться обмежити доступ" до оборонного фонду ЄС.

Ще один коментар, який передає Рolitico:

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Про це заявив дипломат ЄС, але додав, що інші зайняли "більш прагматичний підхід". Чому?

Бо інсує "нагальність моменту" - через агресивну війну рф в Україні, і через те, що США відступають від своєї ролі в захисті Європи.

Тому, незважаючи на перешкоди, що стоять перед ними, обидві сторони налаштовані знайти шлях уперед. На кону - прибуток, принципи та відповідальність на тлі серйозних загроз.

Нагадаємо

УНН передавав, що Велика Британія та Європейський Союз готуються до історичної угоди про оборону і безпеку на тлі глобальних викликів - вторгнення рф в Україну і розгортання кампанії шпигунства і саботажу. Угода має зобов'язати сторони "зміцнювати співробітництво" для забезпечення швидкого і безперебійного переміщення військового персоналу і матеріальних засобів по всій Європі.

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