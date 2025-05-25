У експрем'єра Британії Бориса Джонсона народилась дев'ята дитина
Київ • УНН
Екс-прем’єр Великої Британії Борис Джонсон та Керрі повідомили про народження четвертої спільної дитини. Донька народилася 21 травня, пара одружилася в травні 2021 року.
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та його дружина Керрі повідомили про народження доньки. Це четвертий спільний малюк для подружжя, повідомляє УНН з посиланням на видання The Guardian та Instagram Керрі Джонсон.
Деталі
Новину про народження дитини Керрі Джонсон повідомила у суботу, 24 травня на своїй сторінці в Instagram.
Джонсон поділилася серією фотографій, що анонсують цю новину, додавши, що їхня дитина народилася 21 травня і що вони "закохані".
"Не можу повірити, яка ти гарна та крихітна. Почуваюся неймовірно щасливою. Ми всі просто у захваті. Не впевнена, що спала хоч хвилину з того часу, як ти народилася, тому що не можу перестати дивитися на те, яка ти красива", - йдеться у дописі.
За даними видання, пара одружилася у травні 2021 року у Вестмінстерському соборі та виховує трьох дітей: Вілфреда, Ромі та Френка.
У 60-річного Джонсона також є четверо дітей від колишньої дружини, адвоката Марини Вілер, і дитина, яка народилася в 2009 році в результаті роману з арт-консультантом Хелен Макінтайр.
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