Фредді Мерк’юрі мав позашлюбну доньку: подробиці з нової біографії

У вокаліста легендарного британського гурту Queen, Фредді Мерк’юрі, виявилася позашлюбна донька. Про це інформує видання The Guardian з посиланням на автора нової біографії музиканта "З любов’ю, Фредді" Леслі-Енн Джонс, передає УНН.

Як пише автор книги, в кінці 1970-х років у Мерк’юрі був роман з дружиною його друга, внаслідок якого народилася дочка. Фредді тримав це в таємниці, інформацію про дитину знали лише найближчі друзі, зокрема, його наречена Мері Остін.

Наразі доньці вокаліста Queen 48 років, вона живе в Європі, працює медичним працівником, має дитину. У біографії не наводиться ім’я жінки, яка стала матір’ю доньки, вона згадується як "Б".

У біографії також згадується рукописний лист ймовірної доньки Мерк’юрі, де вона пише про те, як музикант любив і піклувався про неї.

Фредді Мерк'юрі був і залишається моїм батьком. У нас були дуже близькі та люблячі стосунки з моменту мого народження та протягом останніх 15 років його життя. Він любив мене і був мені відданий. Обставини мого народження можуть здатися, за мірками більшості людей, незвичайними і навіть обурливими