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Фредді Мерк’юрі мав позашлюбну доньку: подробиці з нової біографії

Київ • УНН

 • 370 перегляди

У новій біографії Фредді Мерк’юрі стверджується, що у нього є позашлюбна дочка, народжена від роману з дружиною друга. Донька, якій зараз 48 років, отримала від батька особисті щоденники.

Фредді Мерк’юрі мав позашлюбну доньку: подробиці з нової біографії

У вокаліста легендарного британського гурту Queen, Фредді Мерк’юрі, виявилася позашлюбна донька. Про це інформує видання The Guardian з посиланням на автора нової біографії музиканта "З любов’ю, Фредді" Леслі-Енн Джонс, передає УНН.

Деталі

Як пише автор книги, в кінці 1970-х років у Мерк’юрі був роман з дружиною його друга, внаслідок якого народилася дочка. Фредді тримав це в таємниці, інформацію про дитину знали лише найближчі друзі, зокрема, його наречена Мері Остін.

Мерк'юрі регулярно відвідував свою доньку і передав їй 17 томів детальних особистих щоденників, які вона зберігала в секреті

- пише The Guardian.

Наразі доньці вокаліста Queen 48 років, вона живе в Європі, працює медичним працівником, має дитину. У біографії не наводиться ім’я жінки, яка стала матір’ю доньки, вона згадується як "Б".

У біографії також згадується рукописний лист ймовірної доньки Мерк’юрі, де вона пише про те, як музикант любив і піклувався про неї.

Фредді Мерк'юрі був і залишається моїм батьком. У нас були дуже близькі та люблячі стосунки з моменту мого народження та протягом останніх 15 років його життя. Він любив мене і був мені відданий. Обставини мого народження можуть здатися, за мірками більшості людей, незвичайними і навіть обурливими

- йдеться у листі.

Біографія "З любов’ю, Фредді" музиканта буде опублікована у вересні 2025 року. З офіційних даних відомо, що у Фредді Мерк’юрі не було офіційних дітей, він не був одружений. З Мері Остін він побрався у 1973 році, але через три роки розірвав заручини, залишившись у дружніх стосунках. Новим вокалістом гурту Queen став поп-співак Адам Ламберт, фіналіст американського телешоу American Idol.

Відбувся грандіозний аукціон особистих речей співака Queen Фредді Мерк'юрі07.09.23, 04:42 • 442639 переглядiв

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