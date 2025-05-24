Фредди Меркьюри имел внебрачную дочь: подробности из новой биографии

У вокалиста легендарной британской группы Queen, Фредди Меркьюри, обнаружилась внебрачная дочь. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на автора новой биографии музыканта "С любовью, Фредди" Лесли-Энн Джонс, передает УНН.

Детали

Как пишет автор книги, в конце 1970-х годов у Меркьюри был роман с женой его друга, в результате которого родилась дочь. Фредди держал это в тайне, информацию о ребенке знали только самые близкие друзья, в частности, его невеста Мэри Остин.

Меркьюри регулярно посещал свою дочь и передал ей 17 томов подробных личных дневников, которые она хранила в секрете - пишет The Guardian.

В настоящее время дочери вокалиста Queen 48 лет, она живет в Европе, работает медицинским работником, имеет ребенка. В биографии не приводится имя женщины, которая стала матерью дочери, она упоминается как "Б".

В биографии также упоминается рукописное письмо предполагаемой дочери Меркьюри, где она пишет о том, как музыкант любил и заботился о ней.

Фредди Меркьюри был и остается моим отцом. У нас были очень близкие и любящие отношения с момента моего рождения и на протяжении последних 15 лет его жизни. Он любил меня и был мне предан. Обстоятельства моего рождения могут показаться, по меркам большинства людей, необычными и даже возмутительными - говорится в письме.

Биография "С любовью, Фредди" музыканта будет опубликована в сентябре 2025 года. Из официальных данных известно, что у Фредди Меркьюри не было официальных детей, он не был женат. С Мэри Остин он обручился в 1973 году, но через три года разорвал помолвку, оставшись в дружеских отношениях. Новым вокалистом группы Queen стал поп-певец Адам Ламберт, финалист американского телешоу American Idol.

Состоялся грандиозный аукцион личных вещей певца Queen Фредди Меркьюри