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Відбувся грандіозний аукціон особистих речей співака Queen Фредді Мерк'юрі

Відбувся грандіозний аукціон особистих речей співака Queen Фредді Мерк'юрі

Київ • УНН

 • 442635 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Дитячий рояль Yamaha, який використовував покійний фронтмен групи Queen Фредді Мерк'юрі для написання знакових хітів групи, продали на аукціоні за понад 2 мільйони доларів. Про це пише АР, передає УНН.

Деталі

Також чернетку пісні «Богемська рапсодія» групи Queen, написану Фредді Мерк'юрі у 1974 році, продали на аукціоні Sotheby's у Лондоні за $1,72 млн.

Чернетка складається з 15 сторінок із віршами з першого варіанта пісні, які написав Фредді Мерк'юрі.

На фотографіях можна побачити закреслену назву та автограф артиста. Також начерки містять слова бек-вокалу, написані його рукою.

На аукціоні також були продані чернетки інших пісень Queen, у тому числі Somebody To Love та Killer Queen.

Відвідувачі викупили на аукціоні, що відбувся у середу, 6 вересня, особисті речі Мерк'юрі, у тому числі костюми, мантію та корону.

Усього на аукціоні було продано близько 60 лотів на загальну суму $15,4 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Особисті речі Фредді Мерк'юрі виставлять на аукціон

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