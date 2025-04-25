"Нічого не отримають": Джонсон розкритикував "план Трампа" щодо України

Борис Джонсон виступив з критикою мирних пропозицій Дональда Трампа щодо України. Експосадовець бачить у адміністрації США підвищену цікавість до природних ресурсів України. Однак це все, що обіцяє Білий дім Україні, після героїчних років спротиву, пояснює британський прем'єр у своєму дописі.

Передає УНН із посиланням на сторінку Boris Johnson у соцмережі.

У дописі на Х Джонсон розкритикував очевидні умови угоди, на яку Трамп підштовхує Київ.

Путін без розбору вбиває ще більше українських мирних жителів, убивши і поранивши 100 осіб у Києві, включно з дітьми. І яка його нагорода відповідно до останніх мирних пропозицій?

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

"1. Право зберегти суверенну українську територію, яку він захопив силою і в порушення міжнародного права.

2. Право контролювати долю України, заборонивши членство в НАТО.

3. Скасування санкцій проти Росії.

4. Економічне партнерство з Америкою.

5. Шанс відновити свої збройні сили для наступного нападу через кілька коротких років".

Політик додав:

Що стосується України - що вони отримають після трьох років героїчного опору жорстокому і неспровокованому вторгненню? Яка їхня нагорода за жахливі жертви, яких вони зазнали - заради, як їм постійно казали, свободи і демократії в усьому світі?