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"Нічого не отримають": Джонсон розкритикував "план Трампа" щодо України

Київ • УНН

 • 326 перегляди

Експрем'єр британського уряду Борис Джонсон розкритикував мирні пропозиції Трампа, вказуючи на інтерес США до ресурсів України. Він ставить питання, що отримає Україна після героїчного опору.

"Нічого не отримають": Джонсон розкритикував "план Трампа" щодо України

Борис Джонсон виступив з критикою мирних пропозицій Дональда Трампа щодо України. Експосадовець бачить у адміністрації США підвищену цікавість до природних ресурсів України. Однак це все, що обіцяє Білий дім Україні, після героїчних років спротиву, пояснює британський прем'єр у своєму дописі. 

Передає УНН із посиланням на сторінку Boris Johnson у соцмережі.

Деталі

У дописі на Х Джонсон розкритикував очевидні умови угоди, на яку Трамп підштовхує Київ.

Путін без розбору вбиває ще більше українських мирних жителів, убивши і поранивши 100 осіб у Києві, включно з дітьми. І яка його нагорода відповідно до останніх мирних пропозицій?

- зазначив Джонсон.

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"1. Право зберегти суверенну українську територію, яку він захопив силою і в порушення міжнародного права.

2. Право контролювати долю України, заборонивши членство в НАТО.

3. Скасування санкцій проти Росії.

4. Економічне партнерство з Америкою.

5. Шанс відновити свої збройні сили для наступного нападу через кілька коротких років".

Політик додав: 

Що стосується України - що вони отримають після трьох років героїчного опору жорстокому і неспровокованому вторгненню? Яка їхня нагорода за жахливі жертви, яких вони зазнали - заради, як їм постійно казали, свободи і демократії в усьому світі?

- написав Джонсон.

Ексглава уряду Великої Британії вважає необхідним забезпечити "довгострокові, надійні, належним чином профінансованих гарантій безпеки для України", надані західними союзниками.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив, що Крим буде важко повернути Україні, оскільки він був "відданий" адміністрацією Обами. Він ухилився від відповіді, чи готовий визнати Крим російським для миру.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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