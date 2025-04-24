Рамафоса та Трамп обговорили мирний процес по Україні і домовилися зустрітися найближчим часом
Київ • УНН
Президент ПАР Рамафоса повідомив про розмову з Трампом щодо мирного процесу в Україні. Вони домовилися про зустріч для обговорення відносин між США та Південною Африкою.
Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса повідомив про розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо мирного процесу в Україні. Про це він написав у соцмережі Х, пише УНН.
Я розмовляв з президентом Дональдом Трампом, обговорити мирний процес в Україні. Ми обидва погодилися, що війну слід якомога швидше припинити, щоб зупинити подальші непотрібні смерті
Він також підкреслив, що сторони домовилися зустрітися найближчим часом, щоб обговорити питання відносин між США та Південною Африкою. "Ми також говорили про необхідність розвитку добрих відносин між нашими двома країнами", - додав Рамафоса.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський прибув до ПАР для переговорів з президентом Сирілом Рамафосою, політиками, громадськими та студентськими лідерами Африки. Київ розраховує на підтримку ПАР у поверненні викрадених дітей.
Згодом Президент скасував частину візиту до ПАР через нічну атаку рф. Він доручив Умєрову зв'язатися з партнерами щодо ППО та повідомить Рамафосу про ситуацію.