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Європейські дипломати відреагували на масований російський удар по Києву 24 квітня
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Європейські дипломати відреагували на масований російський удар по Києву 24 квітня

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Рамафоса та Трамп обговорили мирний процес по Україні і домовилися зустрітися найближчим часом

Київ • УНН

 • 4326 перегляди

Президент ПАР Рамафоса повідомив про розмову з Трампом щодо мирного процесу в Україні. Вони домовилися про зустріч для обговорення відносин між США та Південною Африкою.

Рамафоса та Трамп обговорили мирний процес по Україні і домовилися зустрітися найближчим часом

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса повідомив про розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо мирного процесу в Україні. Про це він написав у соцмережі Х, пише УНН.

Я розмовляв з президентом Дональдом Трампом, обговорити мирний процес в Україні. Ми обидва погодилися, що війну слід якомога швидше припинити, щоб зупинити подальші непотрібні смерті

- йдеться у повідомленні.

Він також підкреслив, що сторони домовилися зустрітися найближчим часом, щоб обговорити питання відносин між США та Південною Африкою. "Ми також говорили про необхідність розвитку добрих відносин між нашими двома країнами", - додав Рамафоса.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський прибув до ПАР для переговорів з президентом Сирілом Рамафосою, політиками, громадськими та студентськими лідерами Африки. Київ розраховує на підтримку ПАР у поверненні викрадених дітей.

Згодом Президент скасував частину візиту до ПАР через нічну атаку рф. Він доручив Умєрову зв'язатися з партнерами щодо ППО та повідомить Рамафосу про ситуацію.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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