Зеленський прибув до ПАР: що відомо про візит
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський прибув до ПАР для переговорів з президентом Сирілом Рамафосою, політиками, громадськими та студентськими лідерами Африки. Київ розраховує на підтримку ПАР у поверненні викрадених дітей.
Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Південно-Африканської Республіки (ПАР). Про це він повідомив у Telegram, інформує УНН.
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За його словами, у ПАР він проведе зустрічі з главою цієї країни Сирілом Рамафосою та представниками політичних, громадських і студентських спільнот країн Африки.
Важливо наблизити достойний мир. Працюємо, щоб країни G20 були залучені до дипломатичних зусиль- написав Зеленський.
Він уточнив, що Київ розраховує на дієву участь ПАР у міжнародній коаліції "для повернення тисяч викрадених росією українських дітей".
"Обов’язково зміцнимо й наші культурні та освітні зв’язки", - додав Президент України.
Нагадаємо
Раніше видання DW повідомило, що Президент України Володимир Зеленський відвідає ПАР цього четверга, 24 квітня. Приводом для візиту є зміцнення зв'язків між двома країнами.
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