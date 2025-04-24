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Зеленский прибыл в ЮАР: что известно о визите

Киев • УНН

 • 202 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в ЮАР для переговоров с президентом Сирилом Рамафосой, политиками, общественными и студенческими лидерами Африки. Киев рассчитывает на поддержку ЮАР в возвращении похищенных детей.

Зеленский прибыл в ЮАР: что известно о визите

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Южно-Африканскую Республику (ЮАР). Об этом он сообщил в Telegram, информирует УНН.

Детали

По его словам, в ЮАР он проведет встречи с главой этой страны Сирилом Рамафосой и представителями политических, общественных и студенческих сообществ стран Африки.

Важно приблизить достойный мир. Работаем, чтобы страны G20 были вовлечены в дипломатические усилия - написал Зеленский.

Он уточнил, что Киев рассчитывает на действенное участие ЮАР в международной коалиции "для возвращения тысяч похищенных россией украинских детей".

"Обязательно укрепим и наши культурные и образовательные связи", - добавил Президент Украины.

Напомним

Ранее издание DW сообщило, что Президент Украины Владимир Зеленский посетит ЮАР в этот четверг, 24 апреля. Поводом для визита является укрепление связей между двумя странами.

"Сегодня было много эмоций": Зеленский рассказал о встрече дипломатов в Лондоне23.04.25, 22:37 • 2208 просмотров

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