Зеленский прибыл в ЮАР: что известно о визите
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в ЮАР для переговоров с президентом Сирилом Рамафосой, политиками, общественными и студенческими лидерами Африки. Киев рассчитывает на поддержку ЮАР в возвращении похищенных детей.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Южно-Африканскую Республику (ЮАР). Об этом он сообщил в Telegram, информирует УНН.
Детали
По его словам, в ЮАР он проведет встречи с главой этой страны Сирилом Рамафосой и представителями политических, общественных и студенческих сообществ стран Африки.
Важно приблизить достойный мир. Работаем, чтобы страны G20 были вовлечены в дипломатические усилия - написал Зеленский.
Он уточнил, что Киев рассчитывает на действенное участие ЮАР в международной коалиции "для возвращения тысяч похищенных россией украинских детей".
"Обязательно укрепим и наши культурные и образовательные связи", - добавил Президент Украины.
Напомним
Ранее издание DW сообщило, что Президент Украины Владимир Зеленский посетит ЮАР в этот четверг, 24 апреля. Поводом для визита является укрепление связей между двумя странами.
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