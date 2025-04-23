Зеленський 24 квітня вперше відвідає ПАР - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський вперше відвідає ПАР цього четверга, 24 квітня, передає УНН з посиланням на DW.

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За інформацією видання, приводом для візиту стане робочий візит до президента ПАР Сиріла Рамафоси в Преторію, спрямований на зміцнення зв'язків між двома країнами. Однак деякі кажуть, що потенційна мирна угода між росією та Україною, ймовірно, стане головною темою.

Я абсолютно впевнений, що це буде частиною порядку денного - говорить доктор Оскар ван Хеерден, науковий співробітник Центру дипломатії та лідерства Йоганнесбурзького університету.

"Я думаю, що уряд ПАР не хоче підвищувати очікування… і, звичайно ж, не хоче змальовувати свої справжні наміри", - сказав ван Хеерден DW.

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У червні 2023 року Рамафоса очолив африканську миротворчу місію в Україні та зустрівся із Зеленським та іншими, а також із президентом росії володимиром путіним.