Зеленский 24 апреля впервые посетит ЮАР - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский впервые посетит ЮАР в этот четверг, 24 апреля, передает УНН со ссылкой на DW.

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По информации издания, поводом для визита станет рабочий визит к президенту ЮАР Сирилу Рамафосе в Преторию, направленный на укрепление связей между двумя странами. Однако некоторые говорят, что потенциальное мирное соглашение между россией и Украиной, вероятно, станет главной темой.

Я абсолютно уверен, что это будет частью повестки дня - говорит доктор Оскар ван Хеерден, научный сотрудник Центра дипломатии и лидерства Йоханнесбургского университета.

"Я думаю, что правительство ЮАР не хочет повышать ожидания… и, конечно же, не хочет обрисовывать свои истинные намерения", - сказал ван Хеерден DW.

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В июне 2023 года Рамафоса возглавил африканскую миротворческую миссию на Украине и встретился с Зеленским и другими, а также с президентом россии владимиром путиным.