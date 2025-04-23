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Зеленский 24 апреля впервые посетит ЮАР - СМИ

Киев • УНН

 • 620 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский посетит ЮАР 24 апреля для укрепления связей. Ожидается, что главной темой станет потенциальное мирное соглашение между россией и Украиной.

Зеленский 24 апреля впервые посетит ЮАР - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский впервые посетит ЮАР в этот четверг, 24 апреля, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

По информации издания, поводом для визита станет рабочий визит к президенту ЮАР Сирилу Рамафосе в Преторию, направленный на укрепление связей между двумя странами. Однако некоторые говорят, что потенциальное мирное соглашение между россией и Украиной, вероятно, станет главной темой.

Я абсолютно уверен, что это будет частью повестки дня 

- говорит доктор Оскар ван Хеерден, научный сотрудник Центра дипломатии и лидерства Йоханнесбургского университета.

"Я думаю, что правительство ЮАР не хочет повышать ожидания… и, конечно же, не хочет обрисовывать свои истинные намерения", - сказал ван Хеерден DW.

Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом в Ватикане22.04.2025, 20:32 • 93531 просмотр

Добавим

В июне 2023 года Рамафоса возглавил африканскую миротворческую миссию на Украине и встретился с Зеленским и другими, а также с президентом россии владимиром путиным.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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