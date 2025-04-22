Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане. Оба лидера будут находиться там во время похорон Папы Римского Франциска. Об этом Зеленский заявил во время брифинга, сообщает УНН.

Да, я хотел бы, я готов. Мы всегда готовы с партнерами из Соединенных Штатов встречаться. Всегда - заверил Зеленский, отвечая на вопрос о том, готов ли он встретиться с Трампом в Ватикане.

Напоминаем

Президент Украины Владимир Зеленский собирается в Рим, чтобы почтить усопшего Папу Римского Франциска, которого должны похоронить в эту субботу.

"Во вторник источник в украинском офисе президента сообщил AFP, что Зеленский также приедет в Рим", - пишет издание.

Также президент США Дональд Трамп официально подтвердил визит в Рим на похороны Папы Римского Франциска.

Дополнение

Обнародовано духовное завещание Папы Франциска от 29 июня 2022 года, в котором он дает указания относительно его захоронения в Папской базилике Пресвятой Девы Марии (Санта-Мария-Маджоре) в Риме.