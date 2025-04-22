Ватикан оприлюднив заповіт Папи Франциска: які розпорядження про свій похорон залишив понтифік

Оприлюднено духовний заповіт Папи Франциска від 29 червня 2022 року, у якому він надає вказівки щодо його поховання у Папській базиліці Пресвятої Діви Марії (Санта-Марія-Маджоре) в Римі. Про це інформує УНН із посиланням на Vatican News.

Відчуваючи, що наближається захід мого земного життя, і з живою надією на Життя Вічне, прагну висловити свою заповітну волю лише щодо місця мого поховання. Своє життя, священниче та єпископське служіння я завжди ввіряв Матері нашого Господа, Пресвятій Марії. Тому прошу, щоб мої тлінні останки спочивали в очікуванні дня воскресіння в Папській базиліці Пресвятої Діви Марії. Бажаю, щоб моя остання земна мандрівка завершилася в цій дуже стародавній Марійській святині, куди я приходив на молитву на початку і в кінці кожної Апостольської подорожі, щоб з довір'ям вручити свої наміри Непорочній Матері і подякувати Їй за її лагідну і материнську опіку. Прошу приготувати мені гробницю в ніші бічного нефа між Павловою каплицею (каплицею Спасіння римського люду) та каплицею Сфорци вищезгаданої Папської базиліки