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Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський
21 квітня, 16:24 • 21462 перегляди

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Ватикан оприлюднив заповіт Папи Франциска: які розпорядження про свій похорон залишив понтифік

Київ • УНН

 • 102 перегляди

У духовному заповіті Папа Франциск вказав, що хоче бути похованим у Папській базиліці Пресвятої Діви Марії в Римі. Він також попросив просту гробницю з написом "Franciscus".

Ватикан оприлюднив заповіт Папи Франциска: які розпорядження про свій похорон залишив понтифік

Оприлюднено духовний заповіт Папи Франциска від 29 червня 2022 року, у якому він надає вказівки щодо його поховання у Папській базиліці Пресвятої Діви Марії (Санта-Марія-Маджоре) в Римі. Про це інформує УНН із посиланням на Vatican News.

Відчуваючи, що наближається захід мого земного життя, і з живою надією на Життя Вічне, прагну висловити свою заповітну волю лише щодо місця мого поховання. Своє життя, священниче та єпископське служіння я завжди ввіряв Матері нашого Господа, Пресвятій Марії. Тому прошу, щоб мої тлінні останки спочивали в очікуванні дня воскресіння в Папській базиліці Пресвятої Діви Марії. Бажаю, щоб моя остання земна мандрівка завершилася в цій дуже стародавній Марійській святині, куди я приходив на молитву на початку і в кінці кожної Апостольської подорожі, щоб з довір'ям вручити свої наміри Непорочній Матері і подякувати Їй за її лагідну і материнську опіку. Прошу приготувати мені гробницю в ніші бічного нефа між Павловою каплицею (каплицею Спасіння римського люду) та каплицею Сфорци вищезгаданої Папської базиліки

- йдеться у заповіті понтифіка.

Він уточнив, що гробниця повинна бути в землі, проста, без особливих прикрас і з єдиним написом: "Franciscus".

У документі уточнюється, що витрати на підготовку до поховання Папи будуть покриті за рахунок доброчинної пожертви, яку він розпорядився передати Папській базиліці Пресвятої Діви Марії.

Заповіт було складено у Домі святої Марти 29 червня 2022 року.

Нагадаємо

У понеділок, 21 квітня Ватикан повідомив про смерть Папи Римського Франциска. Папа Франциск помер у Великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта.

Кардинал Фаррелл Папи Римського Франциска підтвердив його смерть близько 7:30 ранку в Санта-Марті, люди збираються на площі Святого Петра.

Вважається, що причиною смерті Папи Римського Франциска став інсульт, але це не офіційна інформація, повідомляє Corriere della Sera.

Поховальні заходи по смерті Папи Франциска триватимуть дев'ять днів. Конклав для обрання наступного понтифіка відбудеться протягом місяця.

У Римі посилюють заходи безпеки у зв'язку з похороном Папи Франциска. На час прощання з понтифіком буде введено заборону на польоти літальних апаратів над містом.

Президент Сполучених Щтатів Америки Дональд Трамп офіційно підтвердив, що разом з Меланією відвідає похорон Папи Франциска в Римі. 

Яким був Папа Франциск та що говорив про Україну21.04.25, 10:55 • 53366 переглядiв

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