Ватикан обнародовал завещание Папы Франциска: какие распоряжения о своих похоронах оставил понтифик

$41.400.01
47.030.02
ukenru
Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский
21 апреля, 16:24 • 21462 просмотра

Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский

Эксклюзив
21 апреля, 14:32 • 66920 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой

21 апреля, 13:43 • 41272 просмотра

Сырский: россияне пытаются выбить Силы обороны из курщины и захватить приграничные территории Сумской области, наступление врага сорвано

Эксклюзив
21 апреля, 13:37 • 39335 просмотра

В Раде против передачи земли НААН Фонду госимущества, потому что это приведет к подрыву продовольственной и экономической безопасности

Эксклюзив
21 апреля, 13:18 • 40873 просмотра

Из 6 музеев деоккупированных областей россия похитила почти 35 тыс. экспонатов - Минкульт

Эксклюзив
21 апреля, 13:11 • 30496 просмотра

В Раде требуют аудита госземель, которые были переданы Фонду госимущества для последующей сдачи в аренду

Эксклюзив
21 апреля, 12:22 • 25505 просмотра

В Госцентре занятости рассказали, какие профессии сейчас наиболее востребованы

21 апреля, 10:05 • 67460 просмотра

Кто сядет на Святой Престол после Папы Франциска: главные претенденты и правила выборов

Эксклюзив
21 апреля, 09:18 • 39583 просмотра

Сладости в детском рационе: педиатр объяснила, когда можно и сколько

21 апреля, 08:55 • 53366 просмотра

Каким был Папа Франциск и что говорил об Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+13°
1.2м/с
53%
749 мм
Популярные новости

Що зробити на городі в травні: справи, які не можна упустити

21 апреля, 12:52 • 41394 просмотра

Похитили украшения на €10 млн: "дедушки"-грабители Ким Кардашьян предстанут перед судом

21 апреля, 12:58 • 20379 просмотра

Хейли Бибер поделилась трогательными фото с сыном Джеком на Пасху

21 апреля, 13:36 • 15969 просмотра

Apple в тени: как серый рынок техники бьет по бюджету Украины, ЕС и США

21 апреля, 14:13 • 33094 просмотра

"Это фанаты своего дела": эксперт об угрозе уничтожения украинской науки из-за изъятия земель НААН

21 апреля, 15:15 • 37719 просмотра
публикации

"Это фанаты своего дела": эксперт об угрозе уничтожения украинской науки из-за изъятия земель НААН

21 апреля, 15:15 • 37755 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой
Эксклюзив

21 апреля, 14:32 • 66920 просмотра

Apple в тени: как серый рынок техники бьет по бюджету Украины, ЕС и США

21 апреля, 14:13 • 33133 просмотра

Що зробити на городі в травні: справи, які не можна упустити

21 апреля, 12:52 • 41435 просмотра

Кто сядет на Святой Престол после Папы Франциска: главные претенденты и правила выборов

21 апреля, 10:05 • 67460 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Папа Франциск

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Стив Уиткофф

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Ватикан

Великобритания

Китай

Реклама
УНН Lite

Хейли Бибер поделилась трогательными фото с сыном Джеком на Пасху

21 апреля, 13:36 • 16000 просмотра

Похитили украшения на €10 млн: "дедушки"-грабители Ким Кардашьян предстанут перед судом

21 апреля, 12:58 • 20409 просмотра

Джон Сина превзошел всех на Рестлмании: 17-й титул чемпиона

21 апреля, 12:03 • 18497 просмотра

Фанаты снова обеспокоены состоянием Джастина Бибера после странного поведения на вечеринке Coachella

21 апреля, 09:54 • 52430 просмотра

Кристен Стюарт связала себя узами брака с невестой Дилан Майер: церемония состоялась в Лос-Анджелесе

21 апреля, 08:54 • 54266 просмотра
Актуальное

Instagram

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

САР-Лупе

Хранитель

Ватикан обнародовал завещание Папы Франциска: какие распоряжения о своих похоронах оставил понтифик

Киев • УНН

 • 88 просмотра

В духовном завещании Папа Франциск указал, что хочет быть похороненным в Папской базилике Пресвятой Девы Марии в Риме. Он также попросил простую гробницу с надписью "Franciscus".

Ватикан обнародовал завещание Папы Франциска: какие распоряжения о своих похоронах оставил понтифик

Обнародовано духовное завещание Папы Франциска от 29 июня 2022 года, в котором он дает указания относительно его захоронения в Папской базилике Пресвятой Девы Марии (Санта-Мария-Маджоре) в Риме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Vatican News.

Чувствуя, что приближается закат моей земной жизни, и с живой надеждой на Жизнь Вечную, стремлюсь выразить свою заветную волю только относительно места моего захоронения. Свою жизнь, священническое и епископское служение я всегда вверял Матери нашего Господа, Пресвятой Марии. Поэтому прошу, чтобы мои бренные останки покоились в ожидании дня воскресения в Папской базилике Пресвятой Девы Марии. Желаю, чтобы мое последнее земное путешествие завершилось в этой очень древней Марийской святыне, куда я приходил на молитву в начале и в конце каждого Апостольского путешествия, чтобы с доверием вручить свои намерения Непорочной Матери и поблагодарить Ее за ее кроткую и материнскую опеку. Прошу приготовить мне гробницу в нише бокового нефа между Павловой часовней (часовней Спасения римского люда) и часовней Сфорци вышеупомянутой Папской базилики

- говорится в завещании понтифика.

Он уточнил, что гробница должна быть в земле, простая, без особых украшений и с единственной надписью: "Franciscus".

В документе уточняется, что расходы на подготовку к похоронам Папы будут покрыты за счет благотворительного пожертвования, которое он распорядился передать Папской базилике Пресвятой Девы Марии.

Завещание было составлено в Доме святой Марты 29 июня 2022 года.

Напомним

В понедельник, 21 апреля Ватикан сообщил о смерти Папы Римского Франциска. Папа Франциск скончался в Пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта.

Кардинал Фаррелл Папы Римского Франциска подтвердил его смерть около 7:30 утра в Санта-Марте, люди собираются на площади Святого Петра.

Считается, что причиной смерти Папы Римского Франциска стал инсульт, но это не официальная информация, сообщает Corriere della Sera.

Похоронные мероприятия по смерти Папы Франциска продлятся девять дней. Конклав для избрания следующего понтифика состоится в течение месяца.

В Риме усиливают меры безопасности в связи с похоронами Папы Франциска. На время прощания с понтификом будет введен запрет на полеты летательных аппаратов над городом.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп официально подтвердил, что вместе с Меланией посетит похороны Папы Франциска в Риме. 

Каким был Папа Франциск и что говорил об Украине21.04.25, 10:55 • 53366 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Рим
Папа Франциск
Дональд Трамп
Соединенные Штаты
Ватикан
Brent
$66.52
Bitcoin
$87,277.90
S&P 500
$5,104.50
Tesla
$223.45
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,435.00
Ethereum
$1,577.48