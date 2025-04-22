Ватикан обнародовал завещание Папы Франциска: какие распоряжения о своих похоронах оставил понтифик

Обнародовано духовное завещание Папы Франциска от 29 июня 2022 года, в котором он дает указания относительно его захоронения в Папской базилике Пресвятой Девы Марии (Санта-Мария-Маджоре) в Риме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Vatican News.

Чувствуя, что приближается закат моей земной жизни, и с живой надеждой на Жизнь Вечную, стремлюсь выразить свою заветную волю только относительно места моего захоронения. Свою жизнь, священническое и епископское служение я всегда вверял Матери нашего Господа, Пресвятой Марии. Поэтому прошу, чтобы мои бренные останки покоились в ожидании дня воскресения в Папской базилике Пресвятой Девы Марии. Желаю, чтобы мое последнее земное путешествие завершилось в этой очень древней Марийской святыне, куда я приходил на молитву в начале и в конце каждого Апостольского путешествия, чтобы с доверием вручить свои намерения Непорочной Матери и поблагодарить Ее за ее кроткую и материнскую опеку. Прошу приготовить мне гробницу в нише бокового нефа между Павловой часовней (часовней Спасения римского люда) и часовней Сфорци вышеупомянутой Папской базилики - говорится в завещании понтифика.

Он уточнил, что гробница должна быть в земле, простая, без особых украшений и с единственной надписью: "Franciscus".

В документе уточняется, что расходы на подготовку к похоронам Папы будут покрыты за счет благотворительного пожертвования, которое он распорядился передать Папской базилике Пресвятой Девы Марии.

Завещание было составлено в Доме святой Марты 29 июня 2022 года.

Напомним

В понедельник, 21 апреля Ватикан сообщил о смерти Папы Римского Франциска. Папа Франциск скончался в Пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта.

Кардинал Фаррелл Папы Римского Франциска подтвердил его смерть около 7:30 утра в Санта-Марте, люди собираются на площади Святого Петра.

Считается, что причиной смерти Папы Римского Франциска стал инсульт, но это не официальная информация, сообщает Corriere della Sera.

Похоронные мероприятия по смерти Папы Франциска продлятся девять дней. Конклав для избрания следующего понтифика состоится в течение месяца.

В Риме усиливают меры безопасности в связи с похоронами Папы Франциска. На время прощания с понтификом будет введен запрет на полеты летательных аппаратов над городом.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп официально подтвердил, что вместе с Меланией посетит похороны Папы Франциска в Риме.

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