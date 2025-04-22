Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Трампом у Ватикані
Київ • УНН
Володимир Зеленський підтвердив готовність зустрітися з Дональдом Трампом у Ватикані під час похорону Папи Франциска. Обидва лідери офіційно підтвердили свій візит до Риму.
Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані. Обидва лідери перебуватимуть там під час похорону Папи Римського Франциска. Про це Зеленський заявив під час брифінгу, повідомляє УНН.
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Президент України Володимир Зеленський збирається до Рима, щоб вшанувати спочилого Папу Римського Франциска, якого мають поховати цієї суботи.
"У вівторок джерело в українському офісі президента повідомило AFP, що Зеленський також приїде до Рима", - пише видання.
Також президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив візит в Рим на похорон Папи Римського Франциска.
Доповнення
Оприлюднено духовний заповіт Папи Франциска від 29 червня 2022 року, у якому він надає вказівки щодо його поховання у Папській базиліці Пресвятої Діви Марії (Санта-Марія-Маджоре) в Римі.