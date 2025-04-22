Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Трампом у Ватикані

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані. Обидва лідери перебуватимуть там під час похорону Папи Римського Франциска. Про це Зеленський заявив під час брифінгу, повідомляє УНН.

Так, я хотів би, я готовий. Ми завжди готові з партнерами зі Сполучених Штатів зустрічатись. Завжди - запевнив Зеленський, відповідаючи на запитання щодо того, чи готовий він зустрітися з Трампом у Ватикані.

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Президент України Володимир Зеленський збирається до Рима, щоб вшанувати спочилого Папу Римського Франциска, якого мають поховати цієї суботи.

"У вівторок джерело в українському офісі президента повідомило AFP, що Зеленський також приїде до Рима", - пише видання.

Також президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив візит в Рим на похорон Папи Римського Франциска.

Доповнення

Оприлюднено духовний заповіт Папи Франциска від 29 червня 2022 року, у якому він надає вказівки щодо його поховання у Папській базиліці Пресвятої Діви Марії (Санта-Марія-Маджоре) в Римі.