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США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський
18:22 • 5910 перегляди

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The Guardian

Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Трампом у Ватикані

Київ • УНН

 • 11081 перегляди

Володимир Зеленський підтвердив готовність зустрітися з Дональдом Трампом у Ватикані під час похорону Папи Франциска. Обидва лідери офіційно підтвердили свій візит до Риму.

Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Трампом у Ватикані

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані. Обидва лідери перебуватимуть там під час похорону Папи Римського Франциска. Про це Зеленський заявив під час брифінгу, повідомляє УНН.

Так, я хотів би, я готовий. Ми завжди готові з партнерами зі Сполучених Штатів зустрічатись. Завжди 

- запевнив Зеленський, відповідаючи на запитання щодо того, чи готовий він зустрітися з Трампом у Ватикані.

Нагадуємо

Президент України Володимир Зеленський збирається до Рима, щоб вшанувати спочилого Папу Римського Франциска, якого мають поховати цієї суботи.

"У вівторок джерело в українському офісі президента повідомило AFP, що Зеленський також приїде до Рима", - пише видання.

Також президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив візит в Рим на похорон Папи Римського Франциска.

Доповнення

Оприлюднено духовний заповіт Папи Франциска від 29 червня 2022 року, у якому він надає вказівки щодо його поховання у Папській базиліці Пресвятої Діви Марії (Санта-Марія-Маджоре) в Римі.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Політика
Рим
Папа Франциск
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
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