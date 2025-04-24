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Рамафоса и Трамп обсудили мирный процесс по Украине и договорились встретиться в ближайшее время

Киев • УНН

 • 2060 просмотра

Президент ЮАР Рамафоса сообщил о разговоре с Трампом по мирному процессу в Украине. Они договорились о встрече для обсуждения отношений между США и Южной Африкой.

Рамафоса и Трамп обсудили мирный процесс по Украине и договорились встретиться в ближайшее время

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса сообщил о разговоре с президентом США Дональдом Трампом относительно мирного процесса в Украине. Об этом он написал в соцсети Х, пишет УНН.

Я разговаривал с президентом Дональдом Трампом, обсудить мирный процесс в Украине. Мы оба согласились, что войну следует как можно быстрее прекратить, чтобы остановить дальнейшие ненужные смерти

- говорится в сообщении.

Он также подчеркнул, что стороны договорились встретиться в ближайшее время, чтобы обсудить вопросы отношений между США и Южной Африкой. "Мы также говорили о необходимости развития хороших отношений между нашими двумя странами", - добавил Рамафоса.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в ЮАР для переговоров с президентом Сирилом Рамафосой, политиками, общественными и студенческими лидерами Африки. Киев рассчитывает на поддержку ЮАР в возвращении похищенных детей.

Впоследствии Президент отменил часть визита в ЮАР из-за ночной атаки рф. Он поручил Умерову связаться с партнерами по ПВО и сообщит Рамафосе о ситуации.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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