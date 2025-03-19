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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

Київ • УНН

 • 116708 перегляди

Борис Джонсон розкритикував розмову Трампа з путіним, заявивши, що російський диктатор хоче продовжувати війну, а не вести переговори.

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відреагував на розмову президента США Дональда Трампа з диктатором рф володимиром путіним. Про це він написав у соцмережі Х, пише УНН.

Яка несподіванка - путін відкидає безумовне припинення вогню

- написав Джонсон.

Він також зауважив, що російський диктатор хоче продовжувати "бомбити і вбивати невинних українців".

Він хоче роззброїти Україну. Він хоче, щоб Україна була нейтралізована. Він хоче зробити Україну васальною державою росії. Він не веде переговорів. Він сміється з нас

наголосив Джонсон.

Нагадаємо

18 березня Трамп та путін мали телефонну розмову, яка тривала понад півтори години. За інформацією джерела CNN, розмова Трампа і путіна пройшла "дуже добре".

Володимир Зеленський ще не спілкувався з Дональдом Трампом після його телефонної розмови з володимиром путіним. Він сподівається на розмову найближчим часом, щоб зрозуміти деталі.

Трамп керуватиме війною в Україні до її кінця – спецпосланець США Келлог19.03.25, 01:13 • 20482 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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