Розмова між Трампом і путіним пройшла “дуже добре” - CNN

Розмова президента США Дональда Трампа та російського диктатора пройшла "дуже добре". Про це повідомило російське джерело, повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

Як розповіло виданню російське джерело, поінформоване про деталі, розмова Трампа і путіна вже завершилася і пройшла "дуже добре".

Доповнення

Раніше УНН повідомляв, що представник Білого дому повідомив NBC News, що телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором володимиром путіним закінчилася. Дзвінок тривав понад півтори години.

Розмова почалася о 16:00.

Віце-президент США Джей Ді Венс і державний секретар США Марко Рубіо перебувають у Білому домі, на тлі того, як сьогодні очікується телефонна розмова президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і російського диктатора володимира путіна.