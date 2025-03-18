Венс і Рубіо зібралися у Білому домі на тлі очікування розмови Трампа і путіна

Віце-президент США Джей Ді Венс і державний секретар США Марко Рубіо перебувають у Білому домі, на тлі того, як сьогодні очікується телефонна розмова президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і російського диктатора володимира путіна, пише УНН з посиланням на CNN.

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Дзвінок мав відбутися з 9 ранку до 11 ранку ET (з 15 по 17 годину за Києвом), повідомило CNN джерело, знайоме з планом.

Доповнення

Раніше у вівторок речник кремля дмитро пєсков заявив, що цей дзвінок є одним із кроків у більш широких зусиллях із встановлення діалогу та пошуку врегулювання в Україні.

Учасники переговорів, які працюють над припиненням війни росії в Україні, вже обговорювали "поділ певних активів", заявив Трамп у неділю, оголосивши, що планує поговорити з російським лідером.