Венс і Рубіо зібралися у Білому домі на тлі очікування розмови Трампа і путіна
Київ • УНН
Віце-президент Венс і держсекретар Рубіо знаходяться в Білому домі напередодні телефонної розмови Трампа з Путіним. Пєсков заявив, що це частина зусиль з пошуку врегулювання в Україні.
Віце-президент США Джей Ді Венс і державний секретар США Марко Рубіо перебувають у Білому домі, на тлі того, як сьогодні очікується телефонна розмова президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і російського диктатора володимира путіна, пише УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Дзвінок мав відбутися з 9 ранку до 11 ранку ET (з 15 по 17 годину за Києвом), повідомило CNN джерело, знайоме з планом.
Доповнення
Раніше у вівторок речник кремля дмитро пєсков заявив, що цей дзвінок є одним із кроків у більш широких зусиллях із встановлення діалогу та пошуку врегулювання в Україні.
Учасники переговорів, які працюють над припиненням війни росії в Україні, вже обговорювали "поділ певних активів", заявив Трамп у неділю, оголосивши, що планує поговорити з російським лідером.