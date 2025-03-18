Вэнс и Рубио собрались в Белом доме на фоне ожидания разговора Трампа и путина
Киев • УНН
Вице-президент Венс и госсекретарь Рубио находятся в Белом доме в преддверии телефонного разговора Трампа с Путиным. Песков заявил, что это часть усилий по поиску урегулирования в Украине.
Вице-президент США Джей Ди Венс и государственный секретарь США Марко Рубио находятся в Белом доме, на фоне того, как сегодня ожидается телефонный разговор президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина, пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Звонок должен был состояться с 9 утра до 11 утра ET (с 15 по 17 часов по Киеву), сообщил CNN источник, знакомый с планом.
Дополнение
Ранее во вторник пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что этот звонок является одним из шагов в более широких усилиях по установлению диалога и поиску урегулирования в Украине.
Участники переговоров, работающие над прекращением войны россии в Украине, уже обсуждали "раздел определенных активов", заявил Трамп в воскресенье, объявив, что планирует поговорить с российским лидером.