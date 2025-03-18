У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена
Київ • УНН
Телефонна розмова між колишнім президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним щойно закінчилася. Про це повідомив представник Білого дому.
Представник Білого дому повідомив NBC News, що телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором володимиром путіним закінчилася. Дзвінок тривав понад півтори години, передає УНН.
Доповнення
О 16:00 за київським часом розпочалася розмова між Трампом та путіним.
Нагадаємо
Віце-президент США Джей Ді Венс і державний секретар США Марко Рубіо перебувають у Білому домі, на тлі того, як сьогодні очікується телефонна розмова президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і російського диктатора володимира путіна.