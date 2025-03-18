В Белом доме заявили, что разговор Трампа и путина завершен

Представитель Белого дома сообщил NBC News, что телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным закончился. Звонок продолжался более полутора часов, передает УНН.

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В 16:00 по киевскому времени начался разговор между Трампом и путиным.

Напомним

Вице-президент США Джей Ди Венс и государственный секретарь США Марко Рубио находятся в Белом доме, на фоне того, как сегодня ожидается телефонный разговор президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина.