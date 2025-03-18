Трамп розмовляє з путіним по телефону в Овальному кабінеті, розмова триває вже годину - Білий дім

Президент США Дональд Трамп проводить телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним, розмова проходить добре та триває, повідомили у Білому домі, пише УНН.

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"Президент Трамп зараз перебуває в Овальному кабінеті та розмовляє з президентом росії володимиром путіним з 10:00 ET (16:00 за Києвом). Дзвінок проходить добре, і все ще триває", - зазначив заступник голови апарату Білого дому Ден Скавіно.

Венс і Рубіо зібралися у Білому домі на тлі очікування розмови Трампа і путіна

Доповнення

Трамп анонсував розмову з путіним на 18 березня.

У кремлі підтвердили плани на розмову путіна і Трампа, навіть вказавши попередній час - з 15 по 17 годину за Києвом.

Утім, путін у виступі згодом не підтвердив час розмови з Трампом.

Очікується, що лідери двох країн обговорять пропозицію США про 30-денне припинення вогню в Україні.

Раніше цього тижня Трамп сказав, що обговорення з путіним стосуватиметься "землі"; "електростанції" та "поділу певних активів"

У пості на своїй платформі Truth Social Трамп вказав, що "з нетерпінням чекає" дзвінка, і пообіцяв, що війна "має закінчитися зараз".

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що сторони спілкуватимуться "стільки, скільки вважатимуть за потрібне".

Напередодні розмови Президент України Володимир Зеленський заявив, що "це путін продовжує затягувати цю війну". "Вже тиждень путін не може витиснути "так" на пропозицію про припинення вогню", - вказав він.