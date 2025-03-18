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Трамп разговаривает с путиным по телефону в Овальном кабинете, разговор длится уже час - Белый дом

Киев • УНН

 • 13244 просмотра

Президент Трамп проводит телефонный разговор с президентом россии владимиром путиным. Разговор проходит хорошо и продолжается.

Трамп разговаривает с путиным по телефону в Овальном кабинете, разговор длится уже час - Белый дом

Президент США Дональд Трамп проводит телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным, разговор проходит хорошо и продолжается, сообщили в Белом доме, пишет УНН.

Детали

"Президент Трамп сейчас находится в Овальном кабинете и разговаривает с президентом россии владимиром путиным с 10:00 ET (16:00 по Киеву). Звонок проходит хорошо, и все еще продолжается", - отметил заместитель главы аппарата Белого дома Ден Скавино в X.

Вэнс и Рубио собрались в Белом доме на фоне ожидания разговора Трампа и путина18.03.25, 16:59 • 12937 просмотров

Дополнение

Трамп анонсировал разговор с путиным на 18 марта.

В кремле подтвердили планы на разговор путина и Трампа, даже указав предварительное время - с 15 по 17 часов по Киеву.

Впрочем, путин в выступлении впоследствии не подтвердил время разговора с Трампом.

Ожидается, что лидеры двух стран обсудят предложение США о 30-дневном прекращении огня в Украине.

Ранее на этой неделе Трамп сказал, что обсуждение с путиным будет касаться "земли"; "электростанции" и "разделения определенных активов".

В посте на своей платформе Truth Social Трамп указал, что "с нетерпением ждет" звонка, и пообещал, что война "должна закончиться сейчас".

Представитель кремля дмитрий песков заявил, что стороны будут общаться "столько, сколько сочтут нужным".

В преддверии разговора Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "это путин продолжает затягивать эту войну". "Уже неделю путин не может выжать "да" на предложение о прекращении огня", - указал он.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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