Трамп разговаривает с путиным по телефону в Овальном кабинете, разговор длится уже час - Белый дом
Киев • УНН
Президент Трамп проводит телефонный разговор с президентом россии владимиром путиным. Разговор проходит хорошо и продолжается.
Президент США Дональд Трамп проводит телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным, разговор проходит хорошо и продолжается, сообщили в Белом доме, пишет УНН.
Детали
"Президент Трамп сейчас находится в Овальном кабинете и разговаривает с президентом россии владимиром путиным с 10:00 ET (16:00 по Киеву). Звонок проходит хорошо, и все еще продолжается", - отметил заместитель главы аппарата Белого дома Ден Скавино в X.
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Трамп анонсировал разговор с путиным на 18 марта.
В кремле подтвердили планы на разговор путина и Трампа, даже указав предварительное время - с 15 по 17 часов по Киеву.
Впрочем, путин в выступлении впоследствии не подтвердил время разговора с Трампом.
Ожидается, что лидеры двух стран обсудят предложение США о 30-дневном прекращении огня в Украине.
Ранее на этой неделе Трамп сказал, что обсуждение с путиным будет касаться "земли"; "электростанции" и "разделения определенных активов".
В посте на своей платформе Truth Social Трамп указал, что "с нетерпением ждет" звонка, и пообещал, что война "должна закончиться сейчас".
Представитель кремля дмитрий песков заявил, что стороны будут общаться "столько, сколько сочтут нужным".
В преддверии разговора Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "это путин продолжает затягивать эту войну". "Уже неделю путин не может выжать "да" на предложение о прекращении огня", - указал он.