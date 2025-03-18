Разговор между Трампом и путиным прошел "очень хорошо" - CNN
Киев • УНН
По данным российского источника, разговор Дональда Трампа и владимира путина прошел успешно. Переговоры продолжались более полутора часов, в Белом доме были Венс и Рубио.
Разговор президента США Дональда Трампа и российского диктатора прошел "очень хорошо". Об этом сообщил российский источник, сообщает CNN, передает УНН.
Детали
Как рассказал изданию российский источник, информированный о деталях, разговор Трампа и путина уже завершился и прошел "очень хорошо".
Дополнение
Ранее УНН сообщал, что представитель Белого дома сообщил NBC News, что телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным закончился. Звонок продолжался более полутора часов.
Разговор начался в 16:00.
Вице-президент США Джей Ди Венс и государственный секретарь США Марко Рубио находятся в Белом доме, на фоне того, как сегодня ожидается телефонный разговор президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина.