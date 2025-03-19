Трамп керуватиме війною в Україні до її кінця – спецпосланець США Келлог

Президент США Дональд Трамп керуватиме ходом війни в Україні до її завершення. Про це у соцмережі Х написав спецпосланець США в Україні Кіт Келлог, повідомляє УНН.

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За його словами, Трамп доводить, що він президент, який говорить те, що має на увазі, і має на увазі те, що говорить.

Він очолюватиме і керуватиме цією війною, яка триває вже понад три роки, до кінця - зазначив дипломат.

Допис Келлога з'явився після телефонної розмови Трампа з російським диктатором ворлодимиром путіним.

Нагадаємо

18 березня Трамп та путін мали телефонну розмову, яка тривала понад півтори години. За інформацією джерела CNN, розмова Трампа і путіна пройшла "дуже добре".

Володимир Зеленський ще не спілкувався з Дональдом Трампом після його телефонної розмови з володимиром путіним. Він сподівається на розмову найближчим часом, щоб зрозуміти деталі.

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