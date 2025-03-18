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Трамп підтримав ідею путіна організувати хокейний матч між США і рф

Київ • УНН

 • 20372 перегляди

Дональд Трамп підтримав пропозицію володимира путіна організувати хокейні поєдинки між російськими та американськими гравцями НХЛ і КХЛ. Обидві збірні відсторонені від чемпіонату світу.

Трамп підтримав ідею путіна організувати хокейний матч між США і рф

Президент США Дональд Трамп підтримав ідею російського диктатора володимира путіна організувати хокейні матчі між російськими та американськими гравцями. Про це йдеться в заяві кремля, передає УНН.

Дональд Трамп підтримав ідею володимира путіна організувати хокейні матчі в США і росії між російськими та американськими гравцями, які виступають в НХЛ і КХЛ 

- йдеться в заяві.

Доповнення

Після повномасштабного вторгнення, росія та білорусь була виключена з низки світових змагань, в тому числі із хокейних змагань.

У лютому Міжнародна федерація хокею (IIHF) не допустила збірні росії та білорусі до участі в чемпіонаті світу-2026. У федерації вважають, що поточні умови безпеки не дозволяють забезпечити необхідні вимоги для організації турнірів, що гарантують безпеку для всіх.

Збірні росії та білорусі з хокею не допустили на ЧС-202604.02.25, 18:22 • 27506 переглядiв

Міжнародна федерація хокею (IIHF) ухвалила рішення зберегти відсторонення збірних росії та білорусі з хокею від змагань у чемпіонатах на сезон 2025-2026.

IIHF ухвалила нове рішення щодо російських та білоруських хокеїстів07.02.25, 12:50 • 22529 переглядiв

Нагадаємо

Речниця Білого дому Керолайн Левітт оприлюднила офіційну заяву американської сторони по результатах телефонної розмови президента США Дональда Трампа і російського диктатора володимира путіна. Вона наголосила, що йшлося про досягнення миру.

Павло Башинський

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