Трамп поддержал идею путина организовать хоккейный матч между США и рф

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16290 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 29956 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65379 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 214593 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123083 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392253 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311113 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213837 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244279 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255148 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
1м/с
49%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23302 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 45948 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132467 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15291 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14611 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132482 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 214593 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392253 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254538 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311113 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3330 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14618 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 45959 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72177 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57262 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Трамп поддержал идею путина организовать хоккейный матч между США и рф

Киев • УНН

 • 20347 просмотра

Дональд Трамп поддержал предложение владимира путина организовать хоккейные поединки между российскими и американскими игроками НХЛ и КХЛ. Обе сборные отстранены от чемпионата мира.

Трамп поддержал идею путина организовать хоккейный матч между США и рф

Президент США Дональд Трамп поддержал идею российского диктатора владимира путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками. Об этом говорится в заявлении кремля, передает УНН.

Дональд Трамп поддержал идею владимира путина организовать хоккейные матчи в США и россии между российскими и американскими игроками, которые выступают в НХЛ и КХЛ 

- говорится в заявлении.

Дополнение

После полномасштабного вторжения, россия и беларусь были исключены из ряда мировых соревнований, в том числе из хоккейных соревнований.

В феврале Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила сборные россии и беларуси к участию в чемпионате мира-2026. В федерации считают, что текущие условия безопасности не позволяют обеспечить необходимые требования для организации турниров, гарантирующих безопасность для всех.

Сборные россии и беларуси по хоккею не допустили на ЧМ-202604.02.25, 18:22 • 27502 просмотра

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение сохранить отстранение сборных россии и беларуси по хоккею от соревнований в чемпионатах на сезон 2025-2026.

IIHF приняла новое решение в отношении российских и белорусских хоккеистов07.02.25, 12:50 • 22528 просмотров

Напомним

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт обнародовала официальное заявление американской стороны по результатам телефонного разговора президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина. Она подчеркнула, что речь шла о достижении мира.

Павел Башинский

Павел Башинский

спортполитика
Дональд Трамп
Соединенные Штаты
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,091.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,818.91