Трамп поддержал идею путина организовать хоккейный матч между США и рф
Киев • УНН
Дональд Трамп поддержал предложение владимира путина организовать хоккейные поединки между российскими и американскими игроками НХЛ и КХЛ. Обе сборные отстранены от чемпионата мира.
Президент США Дональд Трамп поддержал идею российского диктатора владимира путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками. Об этом говорится в заявлении кремля, передает УНН.
Дональд Трамп поддержал идею владимира путина организовать хоккейные матчи в США и россии между российскими и американскими игроками, которые выступают в НХЛ и КХЛ
Дополнение
После полномасштабного вторжения, россия и беларусь были исключены из ряда мировых соревнований, в том числе из хоккейных соревнований.
В феврале Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила сборные россии и беларуси к участию в чемпионате мира-2026. В федерации считают, что текущие условия безопасности не позволяют обеспечить необходимые требования для организации турниров, гарантирующих безопасность для всех.
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