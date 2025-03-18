Трамп поддержал идею путина организовать хоккейный матч между США и рф

Президент США Дональд Трамп поддержал идею российского диктатора владимира путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками. Об этом говорится в заявлении кремля, передает УНН.

Дональд Трамп поддержал идею владимира путина организовать хоккейные матчи в США и россии между российскими и американскими игроками, которые выступают в НХЛ и КХЛ - говорится в заявлении.

Дополнение

После полномасштабного вторжения, россия и беларусь были исключены из ряда мировых соревнований, в том числе из хоккейных соревнований.

В феврале Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила сборные россии и беларуси к участию в чемпионате мира-2026. В федерации считают, что текущие условия безопасности не позволяют обеспечить необходимые требования для организации турниров, гарантирующих безопасность для всех.

Сборные россии и беларуси по хоккею не допустили на ЧМ-2026

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение сохранить отстранение сборных россии и беларуси по хоккею от соревнований в чемпионатах на сезон 2025-2026.

IIHF приняла новое решение в отношении российских и белорусских хоккеистов

Напомним

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт обнародовала официальное заявление американской стороны по результатам телефонного разговора президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина. Она подчеркнула, что речь шла о достижении мира.