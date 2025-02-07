IIHF приняла новое решение в отношении российских и белорусских хоккеистов
Киев • УНН
Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных России и Беларуси от соревнований на сезон 2025-2026. Решение обосновано невозможностью гарантировать безопасность во время турниров.
Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение сохранить отстранение сборных России и Беларуси по хоккею от соревнований в чемпионатах на сезон 2025-2026.
Передает УНН со ссылкой на International Ice Hockey Federation.
Детали
Возвращение национальных и клубных сборных команд России и Беларуси к участию в чемпионатах в сезоне 2025-2026 гг. пока не является безопасным
Как указывается, текущие условия безопасности не позволяют обеспечить необходимые требования к организации турниров. Безопасность для всех не гарантирована.
Решено, что IIHF должна сохранить текущий статус-кво до дальнейших сообщений.
Напомним,
УНН передавал, что Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила сборные России и Беларуси к участию в чемпионате мира-2026.
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