Украинские шахматисты призывают не снимать санкции со спортсменов из рф и белоруссии

Украинские шахматисты обратились к Генеральной ассамблее Международной федерации шахмат с призывом способствовать исключению из повестки дня рассмотрения вопроса о возможном снятии санкций с российской и белорусской шахматных федераций. Письмо опубликовала в Facebook Федерация шахмат Украины, передает УНН.

Как вы, возможно, знаете, на ассамблее будет рассматриваться вопрос о возможной отмене санкций против Российской и Белорусской шахматных федераций. Мы считаем, что обсуждение этого вопроса не только преждевременно, но и глубоко аморально, учитывая текущие обстоятельства, затрагивающие нашу родину и международное сообщество в целом - говорится в заявлении.

Как отметили в Федерации шахмат Украины, шахматы, игра, которая базируется на принципах справедливости и уважения, не должна объединяться с организациями, поддерживающими насилие и угнетение.

Решение об отмене санкций может подбодрить агрессоров и подорвать безопасность и честность, добавили в Федерации.

Заседание Генеральной ассамблеи Генеральной ассамблеи Международной федерации шахмат запланировано на 21-22 сентября в Будапеште.

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