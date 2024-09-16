Українські шахісти закликають не знімати санкції зі спортсменів з рф та білорусі
Київ • УНН
Шахісти збірної України звернулися до Генасамблеї ФІДЕ з проханням не розглядати питання зняття санкцій з російської та білоруської федерацій. Вони вважають це передчасним та аморальним через поточну ситуацію.
Українські шахісти звернулися до Генеральної асамблеї Міжнародної федерації шахів із закликом сприяти виключенню з порядку денного розгляду питання щодо можливого зняття санкцій з російської та білоруської шахових федерацій. Лист опублікувала у Facebook Федерація шахів України, передає УНН.
Як ви, можливо, знаєте, на асамблеї розглядатимуть питання про можливе скасування санкцій проти Російської та Білоруської шахових федерацій. Ми вважаємо, що обговорення цього питання не тільки передчасне, а й глибоко аморальне, з огляду на поточні обставини, що зачіпають нашу батьківщину і міжнародне співтовариство загалом
Як наголосили в Федерації шахів України, шахи, гра, яка базується на принципах справедливості та поваги, не повинна об'єднуватися з організаціями, що підтримують насильство та пригнічення.
Рішення про скасування санкцій може підбадьорити агресорів і підірвати безпеку та чесність, додали у Федерації.
Засідання Генеральної асамблеї Генеральної асамблеї Міжнародної федерації шахів заплановане на 21-22 вересня в Будапешті.
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