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Українські лижники здобули дві медалі на чемпіонаті світу з лижоролерів в Італії

Українські лижники здобули дві медалі на чемпіонаті світу з лижоролерів в Італії

Київ • УНН

 • 19941 перегляди

Денис Мухотінов виборов "срібло" у масстарті на 10 км серед юніорів. Разом із Богданом Нікуліним він також здобув "бронзу" в спринтерській естафеті 2х6,5 км серед юніорів.

Українські лижні гонщики здобули дві медалі на чемпіонаті світу з лижоролерів в Італії. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.

Деталі

Денис Мухотінов виборов "срібло" у масстарті вільним стилем на 10 км серед юніорів. Окрім цього, разом із Богданом Нікуліним, він здобув бронзову медаль у спринтерській естафеті 2х6,5 км серед юніорів.

Українські дзюдоїсти здобули "золото" і "бронзу" на Гран-прі в Хорватії16.09.24, 01:29 • 18043 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Спорт

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