Українські лижники здобули дві медалі на чемпіонаті світу з лижоролерів в Італії
Київ • УНН
Денис Мухотінов виборов "срібло" у масстарті на 10 км серед юніорів. Разом із Богданом Нікуліним він також здобув "бронзу" в спринтерській естафеті 2х6,5 км серед юніорів.
Українські лижні гонщики здобули дві медалі на чемпіонаті світу з лижоролерів в Італії. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
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Денис Мухотінов виборов "срібло" у масстарті вільним стилем на 10 км серед юніорів. Окрім цього, разом із Богданом Нікуліним, він здобув бронзову медаль у спринтерській естафеті 2х6,5 км серед юніорів.
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