Українські дзюдоїсти здобули "золото" і "бронзу" на Гран-прі в Хорватії
Київ • УНН
Антон Савицький став чемпіоном у вазі до 100 кг на турнірі Гран-прі з дзюдо в Загребі. Заур Дуньямалієв виборов бронзову медаль у тій же ваговій категорії.
Українські дзюдоїсти відзначилися на турнірі серії Гран-прі у Хорватії. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
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На міжнародному турнірі серії Гран-прі у Загребі Антон Савицький став чемпіоном у ваговій категорії до 100 кг, перемігши британця Різа Томсона у фіналі на "Ваза-арі". Це його перша золота медаль на турнірах Світового туру.
У свою чергу, Заур Дуньямалієв також у вазі до 100 кг здобув бронзову медаль. У фіналі за третє місце він, програючи "Ваза-арі" Сімеону Катаріні з Нідерландів, зміг переломити хід поєдинку і вперше виборов бронзу на турнірах IJF World Tour.
Українські веслувальниці здобули "бронзу" на чемпіонаті світу з пляжного спринту15.09.24, 21:56 • 19531 перегляд