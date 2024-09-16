Киев • УНН
Антон Савицкий стал чемпионом в весе до 100 кг на турнире Гран-при по дзюдо в Загребе. Заур Дуньямалиев завоевал бронзовую медаль в той же весовой категории.
Украинские дзюдоисты отличились на турнире серии Гран-при в Хорватии. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
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На международном турнире серии Гран-при в Загребе Антон Савицкий стал чемпионом в весовой категории до 100 кг, победив британца Риза Томсона в финале на «Ваза-ари». Это его первая золотая медаль на турнирах Мирового тура.
В свою очередь, Заур Дуньямалиев также в весе до 100 кг завоевал бронзовую медаль. В финале за третье место он, проигрывая «Ваза-ари» Симеону Катарини из Нидерландов, смог переломить ход поединка и впервые завоевал бронзу на турнирах IJF World Tour.
Українські веслувальниці здобули "бронзу" на чемпіонаті світу з пляжного спринту15 сентября 2024, 18:56 • 11096 просмотров