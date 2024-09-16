Украинские дзюдоисты отличились на турнире серии Гран-при в Хорватии. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

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На международном турнире серии Гран-при в Загребе Антон Савицкий стал чемпионом в весовой категории до 100 кг, победив британца Риза Томсона в финале на «Ваза-ари». Это его первая золотая медаль на турнирах Мирового тура.

В свою очередь, Заур Дуньямалиев также в весе до 100 кг завоевал бронзовую медаль. В финале за третье место он, проигрывая «Ваза-ари» Симеону Катарини из Нидерландов, смог переломить ход поединка и впервые завоевал бронзу на турнирах IJF World Tour.

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