Украинские гребцы завоевали "бронзу" на чемпионате мира по пляжному спринту в Генуе. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

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Украинские спортсменки Любовь Сударенкова и Евгения Ильенко стали бронзовыми призерами чемпионата мира по пляжному спринту, который завершился в итальянской Генуе.

В классе лодки CJW2x наша двойка парная заняла третье место, опередив в финале соперниц из Перу и получив "бронзу" на 2024 World Rowing Beach Sprint Finals.

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