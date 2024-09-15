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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские гребцы завоевали "бронзу" на чемпионате мира по пляжному спринту

Украинские гребцы завоевали "бронзу" на чемпионате мира по пляжному спринту

Киев  •  УНН

15 сентября 2024, 18:56  •  1017 просмотра

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Любовь Сударенкова и Евгения Ильенко завоевали бронзовые медали на чемпионате мира по пляжному спринту в Генуе. Украинки заняли третье место в классе лодки CJW2x, опередив соперниц из Перу.

Украинские гребцы завоевали "бронзу" на чемпионате мира по пляжному спринту в Генуе. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

Украинские спортсменки Любовь Сударенкова и Евгения Ильенко стали бронзовыми призерами чемпионата мира по пляжному спринту, который завершился в итальянской Генуе.

В классе лодки CJW2x наша двойка парная заняла третье место, опередив в финале соперниц из Перу и получив "бронзу" на 2024 World Rowing Beach Sprint Finals.

Усик заявив, що хоче стати міністром спорту14 сентября 2024, 09:20 • 22278 просмотров

Юлия Котвицкая

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