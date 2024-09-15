Украинские гребцы завоевали "бронзу" на чемпионате мира по пляжному спринту
Киев • УНН
Любовь Сударенкова и Евгения Ильенко завоевали бронзовые медали на чемпионате мира по пляжному спринту в Генуе. Украинки заняли третье место в классе лодки CJW2x, опередив соперниц из Перу.
Украинские гребцы завоевали "бронзу" на чемпионате мира по пляжному спринту в Генуе. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
Детали
Украинские спортсменки Любовь Сударенкова и Евгения Ильенко стали бронзовыми призерами чемпионата мира по пляжному спринту, который завершился в итальянской Генуе.
В классе лодки CJW2x наша двойка парная заняла третье место, опередив в финале соперниц из Перу и получив "бронзу" на 2024 World Rowing Beach Sprint Finals.
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